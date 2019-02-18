今年春節陸客來台與去年相當 團客續減、自由行大增

2019-02-18 15:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



受到兩岸關係持續冰凍影響，去（2018）年陸客來台人數較上（2017）年減少3.7萬人次，觀光業寄望的春節旺季可以回暖，但據交通部統計，今年春節假期陸客來台人數與去年相當，平均每日近1萬人，其中團客部分持續萎縮，但自由行大幅增長，觀光局與觀光業者今年赴陸宣傳活動，將鎖定自由行的旅客。

依據觀光局調查指出，陸客來台平均每人每日消費約184美元，以停留五天計算，七天春節連假，陸客共帶來近台幣20億元的觀光商機。

觀光局官員說，今年1月陸客來台總人數約16.6萬人次，較去年少了5.3萬，其中團客為6.4萬人，較去年同期縮減近兩成，所幸自由行旅客激增兩成，填補不少流失的團客。

今年的春節假期與去年一樣，都落在2月，據統計，2月1日至10日止，陸客團平均每日來台約2,600人，較去年同期團客縮減幅度近百分之七，但自由行人平均每日來台人數多達7,369人，較去年同期成長了61.9%，致使春節期間來台陸客數近萬人，與去年相當。

官員認為，從團客來台人數還在縮減的狀況可以看出，大陸官方對於團客是有在控管的，但自由行則完全未予限制，加上交流團、參訪團等人數也略有回升，所以來台陸客雖有減少，但以不像前兩年那種墜崖式的縮減了。