親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多重投資熱點
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

港女涉來台偷竊36萬波斯名貓 裝孕婦搭機走私返港

誰說核廢無解？ 清大院長發文行政院正面迎戰

台北上海雙城論壇 今年聚焦青年與電商交流

2019-02-18 15:43經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

台北上海雙城論壇今年輪由上海市舉辦，上海市台灣事務辦公室主任李文輝今（18）日拜訪台北市長柯文哲，雙方就2019雙城論壇舉辦事宜進行交流討論。今年雙方將聚焦青年交流，以及電商、物流兩個產業交流。

台北市政府發言人劉奕霆表示，李文輝與上海市台辦貴賓一行到北市府，主要目的有兩個，第一，今年2019台北燈節部分，觀傳局有邀請跟上海市合作的友好城市燈區，因此上海市台辦對於北市府的邀請表達感謝；第二、今年雙城論壇輪到上海市主辦，當然北市府也表達願意繼續合作、續辦的意願。

關於今年雙城論壇的議題跟方向，劉奕霆表示，今年還是會繼續著重在青年交流的部分，前兩年去上海的時候，有高中生相互的街舞交流，今年還是希望繼續推動青年交流；此外，近年來非常興起的電競產業，也希望能夠在今年持續納入雙城交流議題。

劉奕霆指出，柯文哲同時提到，目前上海有至少50萬以上左右台商，因此，經濟部份也是希望納入雙城論壇討論的題目，希望透過上海台商，表達希望尋求兩邊政府能夠給他們帶來什麼樣的幫助。

劉奕霆說，在會中也有提到電商跟物流這兩個大的產業，電商一直是柯文哲這幾年在台北市政府施政以來非常重要的方向，柯文哲希望藉這個機會，在雙城論壇中去看一下上海市現在電商以及物流兩個產業交流跟發展，希望今年在雙城論壇有個非常好的舉辦成果。

劉奕霆表示，李文輝率貴賓到市府，就是談雙城論壇的內容跟方向，不會有外界會比較有興趣、敏感的政治性議題。至於今年雙城論壇的時程大概定在什麼時候？劉奕霆說，還是得看雙方幕僚去安排細節跟時間，過往都是辦在七、八月這兩個月份，但仍要雙方幕僚磋商，柯文哲已交由市府幕僚單位進行跟對方洽談。

至於柯文哲這次是否會親自出席？劉奕霆強調，由誰來帶隊，還要等時程確定後，才能跟大家說明。

雙城論壇上海柯文哲
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

獲利大輸長榮 華航拚突圍

2019-02-18 14:31

經濟解析／調整航班 華航不得不的選擇

2019-02-18 14:18

華航將砍不賺錢航線 預計下半年會有動作

2019-02-18 14:14

華航將砍不賺錢航線 交通部：尊重公司治理

2019-02-18 13:29

亞德客-KY下半年可望回溫 今年EPS衝次高

2019-02-18 13:07

全球三大蘭展之一 台灣國際蘭展開催展現風華

2019-02-18 12:23

客人已挖到地下室 學者：再下去恐發生棄屋潮

2019-02-18 12:18

房市谷底奇葩 這棟小宅2017銷售表現令人稱奇

2019-02-18 12:07

罷工後成本攀升 華航下半年大砍不賺錢航班

2019-02-18 11:02

企業春酒宴 韓國瑜選總統、韓冰選市長議題夯

2019-02-18 10:28

林義守因力挺楊秋興陷入「八年抗戰」 現在終於可以笑了

2019-02-18 10:05

LINE換機流程簡化 畫面引導即可完成

2019-02-18 09:26

貿協新南向 打造電商生態系

2019-02-18 00:27

琉璃藝術 展現生命力

2019-02-18 00:20

德國萊茵芭蕾舞團 下月登台

2019-02-18 00:20

元宵燈會科技秀 光影互動 震撼眼球

2019-02-18 00:20

貿易戰燒向汽車業 台廠警戒

2019-02-17 23:29

皇田、車王電北美設廠 躲過貿易戰衝擊

2019-02-17 23:28

點子農場／頂尖高手三條件

2019-02-17 23:17

行銷最錢線／潛意識廣告 行銷新藍海

2019-02-17 23:17

智慧經營／徐雷 發動用戶價值革命

2019-02-17 23:17

經濟書坊／代幣經濟掀狂潮

2019-02-17 23:16

貿協台中辦香港採購洽談 買主下單成果令人滿意

2019-02-17 11:03

誠美材董座之爭 再爆衝突

2019-02-16 23:54

劉媽媽心碎！東區金店面12年租客掰掰 雄獅另闢新址

2019-02-15 15:15

La new老闆68歲賣拉麵：不斜槓 等死嗎？

2019-02-15 10:25

品牌大觀／品牌與行銷 不能畫等號

2019-02-15 01:23

高績效教練／穿著「銀光盔甲」的鬥士

2019-02-15 01:23

智慧經營／曾金池差異化管理 提升效能

2019-02-15 01:23

晟德扮超級加速器 協助創業

2019-02-14 23:11

晟德董事長林榮錦 18萬元起家 寫生技傳奇

2019-02-14 23:11

晟德啟動大併購 市值衝千億

2019-02-14 23:11

返鄉砍檳榔樹種茶 80後女生把南投紅茶賣進京都

2019-02-14 10:31

行銷贏家／通路商的抉擇

2019-02-13 22:59

連鎖效應／迷客夏的成功方程式

2019-02-13 22:59

業務最前線／三階段加值客戶旅程

2019-02-13 22:59

企業關懷／阿里精準扶貧 讓農民靠數據吃飯

2019-02-13 22:59

90天創四億營業額！迪化街老店老協珍靠什麼連徐若瑄都收服？

2019-02-11 13:24

32歲西門町玩具店 「顧問員工」讓營收飆6倍

2019-02-01 14:56
看更多

熱門文章

經濟解析／楊應超：台灣鬼混20年，都在混什麼？

2019-02-18 07:56

台積廢晶圓 衝擊全球電子鏈

2019-02-18 00:38

罷工後成本攀升 華航下半年大砍不賺錢航班

2019-02-18 11:02

客人已挖到地下室 學者：再下去恐發生棄屋潮

2019-02-18 12:18

中美貿易摩擦台商鮭魚回流 四大廠回台投資近80億

2019-02-17 19:51

經濟解析/外資買超、股價基期低 鴻海投資時機到了嗎?

2019-02-17 22:29

林義守因力挺楊秋興陷入「八年抗戰」 現在終於可以笑了

2019-02-18 10:05

台積電 吃下10萬片報廢晶圓

2019-02-18 00:08

看了電影「幸福綠皮書」 謝金河這麼說

2019-02-17 20:38

檢測更嚴 台積電交貨期恐拉長

2019-02-18 00:37

郭台銘1月加碼鴻海3000張 早盤股價走堅

2019-02-18 09:41

韓流效應 高市ATM交易升溫 增幅居六都之冠

2019-02-17 23:02

房市谷底奇葩 這棟小宅2017銷售表現令人稱奇

2019-02-18 12:07

華航將砍不賺錢航線 交通部：尊重公司治理

2019-02-18 13:29

韓流效應錢潮來了？選後高雄ATM交易增幅六都之冠

2019-02-17 18:44

台商回流投資 4大廠落腳桃園

2019-02-17 23:36

資本規定變革 保險業增資升壓

2019-02-17 23:30

MWC展 五電信董總親征

2019-02-18 00:28

中華郵政活化資產 拚都更

2019-02-18 00:49

LINE換機流程簡化 畫面引導即可完成

2019-02-18 09:26

貿易戰燒向汽車業 台廠警戒

2019-02-17 23:29

強化資本…金管會4措施 整骨保險業

2019-02-18 00:31

經濟解析／調整航班 華航不得不的選擇

2019-02-18 14:18

經濟解析／報廢晶圓衝擊信心 台積電應慎防客戶生二心

2019-02-18 12:40

企業春酒宴 韓國瑜選總統、韓冰選市長議題夯

2019-02-18 10:28

財團法人買股 有條件免稅

2019-02-18 00:26

宸鴻恐丟iPhone訂單 外資重申賣出評等

2019-02-18 11:47

FII赴美宣傳關燈工廠

2019-02-18 00:32

經部助攻40漫遊小鎮 輔導餐飲老店、特色商圈

2019-02-17 16:50

MWC／非蘋機皇將亮相 台系鏈補

2019-02-18 00:27

名家觀點／循環經濟…驅動台灣未來

2019-02-18 00:24

貿協領軍電商新南向 2018年創5.3億美元商機

2019-02-18 05:56

竹科台積電3奈米建廠用地 環評初審補件再審

2019-02-18 13:41

台商設廠用地 桃市府全力協助

2019-02-17 23:38

券商公會 打造亞洲理財中心

2019-02-18 00:53

中華郵政董座專訪／他，出身學界 做事沉穩

2019-02-18 00:47

金管會新措施／學者：鼓勵發普通股

2019-02-17 23:29

MWC／經部帶隊 秀自主產業鏈

2019-02-18 00:27

產創條例修法財經兩部不同調 政院本周再協商

2019-02-17 16:44

晟德併向國際 打造生技旗艦

2019-02-18 00:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top