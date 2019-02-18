台北上海雙城論壇 今年聚焦青年與電商交流

2019-02-18 15:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台北上海雙城論壇今年輪由上海市舉辦，上海市台灣事務辦公室主任李文輝今（18）日拜訪台北市長柯文哲，雙方就2019雙城論壇舉辦事宜進行交流討論。今年雙方將聚焦青年交流，以及電商、物流兩個產業交流。

台北市政府發言人劉奕霆表示，李文輝與上海市台辦貴賓一行到北市府，主要目的有兩個，第一，今年2019台北燈節部分，觀傳局有邀請跟上海市合作的友好城市燈區，因此上海市台辦對於北市府的邀請表達感謝；第二、今年雙城論壇輪到上海市主辦，當然北市府也表達願意繼續合作、續辦的意願。

關於今年雙城論壇的議題跟方向，劉奕霆表示，今年還是會繼續著重在青年交流的部分，前兩年去上海的時候，有高中生相互的街舞交流，今年還是希望繼續推動青年交流；此外，近年來非常興起的電競產業，也希望能夠在今年持續納入雙城交流議題。

劉奕霆指出，柯文哲同時提到，目前上海有至少50萬以上左右台商，因此，經濟部份也是希望納入雙城論壇討論的題目，希望透過上海台商，表達希望尋求兩邊政府能夠給他們帶來什麼樣的幫助。

劉奕霆說，在會中也有提到電商跟物流這兩個大的產業，電商一直是柯文哲這幾年在台北市政府施政以來非常重要的方向，柯文哲希望藉這個機會，在雙城論壇中去看一下上海市現在電商以及物流兩個產業交流跟發展，希望今年在雙城論壇有個非常好的舉辦成果。

劉奕霆表示，李文輝率貴賓到市府，就是談雙城論壇的內容跟方向，不會有外界會比較有興趣、敏感的政治性議題。至於今年雙城論壇的時程大概定在什麼時候？劉奕霆說，還是得看雙方幕僚去安排細節跟時間，過往都是辦在七、八月這兩個月份，但仍要雙方幕僚磋商，柯文哲已交由市府幕僚單位進行跟對方洽談。

至於柯文哲這次是否會親自出席？劉奕霆強調，由誰來帶隊，還要等時程確定後，才能跟大家說明。