首屆台灣國際水周9月登場 聚焦再生水處理

2019-02-18 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



由外貿協會主辦之首屆台灣國際水週（Taiwan International Water Week, TIWW）將於今年9月26至28日於台北登場，將以再生水處理為主軸，預計將吸引3千名國內外買主到場，將成亞洲最受矚目之國際專業水展。

貿協指出，近年來全球受極端氣候變化、工業發展用水量增加以及水污染嚴重等種種因素影響，加速造成各國水資源短缺、乾旱及無水可用等現象，突顯出水相關議題的重要性，因此貿協首度於台北世貿一館舉辦台灣國際水周，提供完整用水解決方案。

六大展區規劃涵蓋再生水（水處理）區、輸送儲存與配件區、綠色基礎建設區、終端淨水與飲用水區、流體自動化與控制區及水資源事業、公共工程及周邊服務區，囊括上中下游完整產業供應鏈，打造全方位專業展示暨交易平台。

貿協表示，為避免因缺水造成的經濟損失，許多先進國家紛紛以開發新興水源、海水淡化、雨水貯集、廢污水處理回收再利用等技術，以有效提升整體供水穩定性及水質淨化，不論是以供給為導向的用水管理，或是需求為導向的水調度管理，皆顯示水資源的運用不應浪費，其蘊藏商機也不容忽視，而我國政府自2017年起開始推動前瞻基礎建設計畫，其中水環境建設預計8年共投資約新台幣2,507億元。

台灣國際水周提供國內外廠商及買主媒合、產官學界交流平台，貿協指出，展覽期間亦辦理新產品技術發表會及商機媒合會等多元活動，參展效益加倍。