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桃市府秘書耍官威罵保全 鄭文燦：行為錯誤得負起責任

精讀《左傳》選文，解析國際形勢 看小國如何找出利基、在亂世中求生

2019-02-18 14:56文／ 臺灣大學進修推廣學院

讀歷史，可以學經驗；讀歷史，可以知人性。「太陽底下沒有新鮮事」，現代人的問題，也許古人早已面對過了，其間的是非成敗，都是今人借鏡的資源。臺大進修推廣學院特敦聘臺大中文系趙飛鵬教授開辦「《左傳》的歷史世界」課程，自108年4月11日開始，每週四晚間授課，共計8堂課，歡迎有興趣者報名。3月15日前完成報名繳費，還可享有早鳥優惠。

從歷史上看，中國春秋戰國時代是第一個大分裂的時代，在長達500多年的過程中，上百個國家曾在歷史的洪流中分分合合、起伏迭盪，最終以強秦統一天下結束。期間有多少可歌可泣、驚心動魄的故事，足令後人低迴不已。大國之間的博弈競爭；小國在夾縫中力圖生存、左右逢源的機智謀略，更是讀史者能夠借古知今，汲取智慧的最佳典範！相形之下，春秋時代又比戰國時代更為重要，因為整個古代學術、思想、文學的發展，都是奠基於這段時期，故將該時期稱之為「中國文化的總源頭」也不為過。關於春秋時代的文字記錄，基本保存在先秦最重要的一部史書─《左傳》裡面。

《左傳》一名《左氏春秋》，作者據說是與孔子是同時代的左丘明。《左傳》本為《春秋三傳》之一，與《公羊》、《穀梁》二傳一起列為注解《春秋經》的作品。然而比較不同的是：《左傳》更著重相關史事的記載，被視為第一部「編年體」的史書，因此也更具有「以史為鑑，可以知興替」的作用。《左傳》所記史事時間，始自魯隱公元年（前722），止於魯哀公二十七年（前468），跨越254年，比《春秋》經文多記錄了13年。《左傳》記事，雖以魯國為中心，但旁及幾乎當時所有國家的史事，據統計，出現於《左傳》中的國家多達64個，約佔當時存在的國家總數的1/2，其中又以齊、晉、秦、楚四個大國，影響最大。

古代也將《左傳》列為文學經典之一，是散文體的淵源，古文家寫作的典範。尤其對於戰爭的描述，不但記錄了國與國之間的競爭，更可以從中分析出歷史人物的關鍵作用，以及對國際局勢的改變與影響。

臺大進修推廣學院開辦的「《左傳》的歷史世界」課程，將引導學員從《左傳》選文的精讀中，領略《左傳》的歷史世界，解析當時的國際形勢。尤其對於小國如何找出自身的利基，發揮其作用，在亂世中求生的策略，多加著墨，以期對當代國情，有所啟發。想進一步瞭解該課程，請上【臺大推廣教育網】http://bit.ly/2STeQMj，或洽(02)2362-0502查詢。

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