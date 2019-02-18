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桃市府秘書耍官威罵保全 鄭文燦：行為錯誤得負起責任

新的一年用96小時 躍上管理顛峰 臺大「精鍊高階管理與實務研習班」早鳥優惠將截止

2019-02-18 14:54文／ 臺灣大學進修推廣學院

臺灣大學進修推廣學院的重點課程--「精鍊高階管理與實務研習班」為考量工作忙碌的管理者，因平日盡心投身於事業之中，幾乎沒有多餘進修時間，因此特別設計每月一次週六、日共12小時講授一個主題，僅須96小時，便能快速累積管理能量課程，提供在時間有限，但仍須精進管理職能者的學習絕佳途徑。最新一期的班程將於108年3月30日開始授課，在嶄新的一年，給自己一個躍上顛峰的機會。

臺大進修推廣學院表示，「精鍊高階管理研習班」特精選管理領域「財務管理與財報分析」、「組織整合與管理」、「組織行為」、「服務與營運管理」、「產業競爭分析」、「策略管理」、「行銷管理與顧客行為」、「談判與協商」等8大重點主題，敦聘臺大教學經驗豐富的管理學院教授群親自規劃授課，適合企業負責人、接班人及中高階主管等有精進管理需求者修讀，更歡迎業界踴躍薦派具有潛力的儲備幹部參加。該課程強調結合實務與理論，利用個案教學與分組討論方式，利用8次的主題課程，將管理者需具備的知識元素，整理並濃縮成精華教授學員，讓學員能迅速理解管理精髓，並透過與不同產業同儕間的切磋與交流互動，擴增您在產學界的人脈與視野。且利用班級經營的概念，增加班級同學間的凝聚力，讓您上課不僅僅只是上課，更能藉此認識各領域中的菁英成為戰友。

環境友善種子有限公司王書貞執行長在修讀「精鍊高階管理與實務研習班」後曾提到，「該班程利用每個週末兩天上課，非常精實，不只學習到管理理論，也因為透過小組討論和報告的機會，讓我們更有實戰的經驗，我們班上聚集了來自各產業的菁英與高階主管，他們都是我非常好的學習對象，即使現在課程已經結業了，同學間仍然會定期聚會聯絡感情。」

同樣是就讀精鍊高階管理與實務研習班結業學員吳思慧也表示：「到臺大修讀課程，不僅是跟老師學習，和同學之間的交流討論也很精彩，我們有時像是在互戰，但非常過癮。」除了期間擔任班代，她更主動發起編輯電子報，運用自己的資源，幫同學採訪紀錄，而在課堂上所學，更運用自己創立的公司營運中。也許在職場上你扮演的是讓同仁們學習效仿的楷模，但在這裡你將會找回重新當學生學習的感覺。

臺大進修推廣學院最新一期「精鍊高階管理與實務研習班」將於108年3月30日開始授課，提早完成報名及繳費者或企業團體多人以上報名者另可享學費優惠，有關本課程之相關訊息歡迎上【臺大推廣教育網】http://bit.ly/2BUZ09u查詢或致電 (02)2362-0502臺大進修推廣學院洽詢。

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