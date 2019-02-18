華航將砍不賺錢航線 交通部：尊重公司治理

2019-02-18 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



華航經歷機師罷工後，成本再度攀升，華航內部已開始全面檢討班表，獲利不佳的長程線、飛時超過8小時的亞洲區域航線也成為優先檢討的航線，預計最快在下半年開始大砍不賺錢航線。對此，交通部表示，這是公司治理，由華航自己判斷，如何讓公司經濟有效益。

交通部是華航最大股東，對華航要調整航線的作法有何意見？日前為華航與機師勞資座談做主持的政務次長王國材今表示，過去是因為有勞資糾紛，交通部才不得不跳出來。