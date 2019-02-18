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華航將砍不賺錢航線 交通部：尊重公司治理

2019-02-18 13:29聯合報 記者雷光涵╱即時報導

華航經歷機師罷工後，成本再度攀升，華航內部已開始全面檢討班表，獲利不佳的長程線、飛時超過8小時的亞洲區域航線也成為優先檢討的航線，預計最快在下半年開始大砍不賺錢航線。對此，交通部表示，這是公司治理，由華航自己判斷，如何讓公司經濟有效益。

交通部是華航最大股東，對華航要調整航線的作法有何意見？日前為華航與機師勞資座談做主持的政務次長王國材今表示，過去是因為有勞資糾紛，交通部才不得不跳出來。

這次對於華航未來航線安排、對旅客、員工影響的程度等，交通部希望華航妥為規畫，但交通部尊重他們公司治理的判斷。

對於華航將砍不賺錢航線，交通部表示尊重公司治理。聯合報系資料照／記者陳嘉寧攝影
對於華航將砍不賺錢航線，交通部表示尊重公司治理。聯合報系資料照／記者陳嘉寧攝影
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華航航線
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