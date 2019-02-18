客人已挖到地下室 學者：再下去恐發生棄屋潮

2019-02-18 12:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



國泰房地產2018 Q4指數日前公布，房產學者章定煊分析，調查顯示，台北、新北整個不太好，建商價格放低，加大出貨量，期待能刺激市場，結果消費者仍不願意買單，降價後銷售率居然還下滑。

他表示，去年小宅瘋把雙北市場餵得太飽了，客人已挖到最底層地下室，建商如果持續用一些極端的條件，像是零自備等，再繼續挖客，如果行情不好的話，有可能交屋時會發生棄屋潮。

章定煊表示，房地產的價量分析跟股市的價量分析不一樣，股市每一天都有上千檔的上市櫃公司在交易，成交的筆數上百萬筆，在那邊價量分析，猜測買賣方想甚麼，很多是分析者自己主觀的認知。

房地產就很不一樣，以國泰指數來說，每一季就100多個到200個個案，分散在六大都會區高中低價格區域，共20個區域價格區間。一個價格區的個案數只有10個左右。1萬5,000戶的推案量，推其成交戶數也不超過2,000戶，分到各區域價格區間也不過100個購屋者。要猜買賣方到底在幹甚麼，並不是太難。

從各地區市場總結分數來看， 桃竹、台中、台南從推案量指數沒有增加來看，建商在試水溫，試著把價格往上拉，試的結果，從台南來看，建商覺得熱呼呼的，銷售率往上攀升，尤其在低價區的價格上揚力道更大，這樣的結果會刺激台南建商的推案勇氣，高總價、高單價、高量體的案子會陸續出籠，只是台南的無殼蝸牛心理不知做何感想。

桃竹、台中試水溫的結果，消費者有點不太捧場，銷售率都有下滑。台中的高價區成交量有點縮減，桃竹區域除了竹北外都在縮水，台中區建商有可能還會繼續試試看，桃竹區域的建商大概會覺得水溫太涼了，接下來推案會有所節制。高雄建商態度也相對保守，推案是增加了，但是價格不敢往上拉，銷售率開得很好，接下來可能會走價量齊揚的模式。

台北、新北就整個不太好了，建商價格放低，加大出貨量，期能刺激市場，結果消費者不願意買單，降價後銷售率還下滑。