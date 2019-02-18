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房市谷底奇葩 這棟小宅2017銷售表現令人稱奇

2019-02-18 12:07經濟日報 記者游智文╱即時報導

北市信義路二段精品小宅「PARK 259」去年底交屋後陸續揭露，最新揭露的13樓戶，2017年預售時以每坪166.3萬元售出，排名北市套房第二高價，僅次於「仁愛A+」每坪166.6萬元。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示，2017年是台北市房價下修最劇烈的一年，尤其是市中心區，由於房價偏高，不只中古屋價格大幅下降，新建案要價也多比高點時下修一到兩成，PARK 259能在當時賣到如此高價，令人稱奇。

「PARK 259」位於路義路二段上，近大安森林公園，樓高14層，以16~27坪套房為主力，約140戶，2017年中正式推出預售，開價每坪150~180萬元，一戶要2,100萬到3,000萬元。

陳炳辰表示，2017年房市已低迷兩年，套房更被視為票房毒藥，建商推套房，又開出如此高價，照理應該賣得不好，但從實價資料來看，個案在當年6月到8月三個內大概就已賣出七、八成，去化相當快速。

交易價格同樣表現亮眼，多數都以每坪135~145萬元出售，以小豪宅來說算是金字塔頂端，其中有18戶成交到150萬元以上，有兩戶更以每坪160萬以上售出。

其中10樓一戶，16.7坪，總價2,788萬元，每坪166.3萬元，直逼知名附中學區套房「仁愛A+」在2013年8月所創下的每坪166.6萬元，排名北市第二。

陳炳辰分析，PARK 259在景氣不好時創出高價，除了建築特色外，個案主打引進頂級物業管理，推出包租代管方案，提供租客五星級飯店等級的客房清潔服務，包括環境清潔、更換床組，每月租金可達8~12萬元，也吸引不少投資人。

陳炳辰指出，雖然實價顯示個案成功包裝創造高價，但近年願意出手購買這類小又貴的產品愈來愈少，未來該社區住宅轉手能否維持價格，有待觀察。

PARK 259。記者游智文／攝影
PARK 259。記者游智文／攝影
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