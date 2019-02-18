罷工後成本攀升 華航下半年大砍不賺錢航班

2019-02-18 11:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



面對罷工後，華航人事成本再度攀升，也不得不做出一些痛苦的選擇，預計最快在下半年開始大砍不賺錢航線。聯合報系資料照 分享 facebook 面對罷工後，華航人事成本再度攀升，也不得不做出一些痛苦的選擇，內部近期已經開始全體總動員，首要目標就是人「減少收入、減少支出、全面提升獲利」，預計最快在下半年開始大砍不賺錢航線，第一波會面臨檢討論的包括新加坡中轉泗水、印度德里、倫敦、安大略及紐澳航線。

罷工之後，面臨成本再度攀升，華航內部已開始全面檢討班表，不只是獲利不佳的長程線要檢討論，載客率低、獲利差，飛時超過8小時的亞洲區域航線也成為優先檢討的航線，像新加坡中轉泗水、印度德里這種航線，會是第一波檢討論，預計最快在下半年開始大砍不賺錢航線。

華航為了讓國人出國旅客更方便，近年來積極拓展新航線，包括布里斯本、墨爾本、倫敦及安大略等航線，亞洲線也有些航線的調整，航空業界就指出，養航線需要時間成本，如果油價低，載客率較差的航線，經營起來會比較輕鬆一點，去年洽巧油價高漲，獲利不佳的程線經營面臨很大的考驗。

面對罷工後，人事成本再度攀升，華航也不得不做出一些選擇，內部近期已經開始全體總動員，首要目標就是人「減少收入、減少支出、全面提升獲利」，所以航線、航網佈局重新規劃成為首要之務，會進行獲利不佳航線總檢討論，也會考量到淡、旺季來調整航班。