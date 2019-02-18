企業春酒宴 韓國瑜選總統、韓冰選市長議題夯

2019-02-18 10:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒 ╱即時報導



元宵腳步近，多場企業春酒宴席場合，不約而同出現高雄市長韓國瑜選總統、韓冰選高雄市長的議題，獲得滿桌喝彩，尤其年輕二代企業主更表支持，認為馬克宏39歲可以擔任法國總統，韓冰24歲也可勝任市長職；部分與會者強調聽聽笑笑就好。