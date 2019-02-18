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說不好故事，故宮南院成「冷宮」？

喝水的資格：法國小鎮與雀巢礦泉水的「掠奪水」爭議

企業春酒宴 韓國瑜選總統、韓冰選市長議題夯

2019-02-18 10:28經濟日報 記者林政鋒╱即時報導

元宵腳步近，多場企業春酒宴席場合，不約而同出現高雄市長韓國瑜選總統、韓冰選高雄市長的議題，獲得滿桌喝彩，尤其年輕二代企業主更表支持，認為馬克宏39歲可以擔任法國總統，韓冰24歲也可勝任市長職；部分與會者強調聽聽笑笑就好。

年輕企業主說，世代不同了，韓冰的人氣一點不輸韓國瑜，社會要更多年輕朝氣，才能走出經濟困境，支持給年輕人更多機會，不要設限綁手綁腳。

多場企業春酒宴席場合，不約而同出現高雄市長韓國瑜選總統、韓冰選高雄市長的議題，獲...
多場企業春酒宴席場合，不約而同出現高雄市長韓國瑜選總統、韓冰選高雄市長的議題，獲得滿桌喝彩。圖／聯合報系資料照片
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韓國瑜馬克宏法國
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