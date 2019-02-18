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林義守因力挺楊秋興陷入「八年抗戰」 現在終於可以笑了

2019-02-18 10:05聯合新聞網 文/ 遠見提供

義联集團創辦人林義守。圖／遠見提供
義联集團創辦人林義守。圖／遠見提供
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難得露臉的義联集團創辦人林義守，一吐過去8年來的悶氣，侃侃而談義大世界投資，因選舉而被卡關的心路歷程，他感嘆良多地說，別人是8年抗戰，我是「8年痛苦」。8年來，我沒有一天睡得好，政府不該糟蹋企業！

義联集團新春聯誼會上，林義守一上台致詞，先是提及，去年因中美貿易戰以及《貿易擴張法》對鋼鋁加徵重稅，對產業與經濟造成衝擊，面對詭譎多變的全球政經情勢，集團仍得兢兢業業，一方面，往印尼整合不銹鋼上游，掌握紅土鎳礦權，並投資興建煉鋼廠。

提及國內布局，他話鋒一轉，以沙啞聲調在台上悠悠提及因開發案被卡，與政府纏訟八年的心情，「整整八年來，我沒有一天睡得好，只要一躺下去，就想到300多億元的開發案還被卡著......。」

2006年高雄市長選舉時，他因表態力挺楊秋興，導致選後義大世界二期開發案被卡。一位員工回憶說，「當初不少人勸創辦人，生意人面對選舉不能選邊站，但伊堅持（台語），做人要講義氣。」

去過義大世界的人都有印象，主題樂園與Outlet外圍竟有一整排蓋了一半的房子，一入夜，宛如城市毒瘤爛尾樓的景象，更與相鄰光彩炫目的摩天輪形成強烈對比。

林義守感嘆良多地說，別人是8年抗戰，我是「8年痛苦」。圖／遠見提供
林義守感嘆良多地說，別人是8年抗戰，我是「8年痛苦」。圖／遠見提供
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林義守愈說愈激動，「義大世界開發案的申請，從余政憲（前高雄縣長）時代申請，他通過一部份，後來楊秋興時代，又通過部分。」他忿忿不平地說：「我沒有一坪是違建，每一坪都有建照，都是政府發的。」因此他始終不解，為何十多年後，政府竟以「超額容積」「違建」等理由抽查，並撤銷證照。

林義守說，別人是八年抗戰，我是「八年痛苦」。政府招商引資，企業來幫忙建設、創造就業。政府不該這樣「糟蹋」企業。

今年78歲的林義守從鋼鐵業發跡，素有「南霸天」之稱。但隨著鋼鐵產業在台灣發展日趨飽和，在台灣，他將觸角轉向資產開發，以及他近年不時掛在口中的「第三產業」（不需生產的服務業）。

他感嘆，過去高雄市曾與台北市並列台灣兩大直轄市，隨著產業沒落，人口外移，「現在的高雄甚至還輸台中。」「15年前，高雄沒建設，根本沒人要來。」他舉杜拜為例，「去杜拜一個禮拜要花30幾萬元。你說，高雄沒建設，要叫誰來？」

他開始大規模造鎮計畫，「義大總部以前那裡是一片空地，現在有5、6000人在那裡上班，每天在那裡活動的人數大概有二萬人。」

義大世界延宕多時的開發案，露出一線曙光。圖／遠見提供
義大世界延宕多時的開發案，露出一線曙光。圖／遠見提供
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就像當初他看上娛樂產業，斥資約500億元，將20多年前仍一片荒涼的小山丘，興建成結合飯店、主題樂園與Outlet，南台灣最大娛樂地標的義大世界。沒想到，一開幕就遭遇逆風，開發案被卡，他說，「我們不會跟政府計較，七、八年來，我還是繼續建設。」

像是擁有700間房，高雄規模最大的「萬豪飯店」；以及投資370億元，今年即將營運的「義享天地」購物商場。在加上後續計畫投資的「水樂園」、義大高塔與高空纜車、創業推廣大樓、湖內工商綜合區等等，算一算，總投資規模將超過700億元。

隨著義大世界與高雄市政府纏訟八年的判決終於去年10月由最高行政法院判決發回更審，義大世界延宕多時的開發案，露出一線曙光。林義守也對後續義大向政府求償46億元的國賠案充滿信心。「選後這陣子，董ㄟ總算卡有笑容了。」一位義大員工形容。

（文／林鳳琪、攝影／賴永祥 本文出自2019-02-16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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