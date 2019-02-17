行動旅遊服務提供六國語言 台北燈節服務國際化

2019-02-17 11:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



2019台北燈節即將在16日熱鬧「燈」場，廣受好評的行動旅服站也連續第三年進駐台北燈節，除了提供英語、日語、韓語的服務外，還有泰語、越南語及印尼語等，讓外籍旅客也能跨越語言的障礙，共同享受燈節的歡樂氣氛。而旅客在享受旅遊諮詢、Wi-Fi熱點分享、手機充電等多元服務的同時，於活動期間內與行動旅服站合照並分享，即可獲得限量「台北城市紀念品」。

台北市政府觀光傳播局表示，今年度的行動旅服站，著重在國際化的多元服務，為了更親切地提供外籍旅客友善諮詢服務，此次駐點的服務人員不僅精通英語外，針對不懂英語的外籍旅客，也將會利用真人口譯APP，即時一對一的口譯對談，讓前來共襄盛舉台北燈節的外籍旅客，也能夠確切了解活動內容，感受燈節的豐富趣味，留下在台北美好的旅遊記憶!除此之外，活動期間只要手拿FB/IG打卡框與行動旅服站攤位合照並分享，即可獲得限量紀念好禮！此次贈品包含台北意象造型「磁鐵」及實用又可愛的「熊讚棒球毛巾」，非常值得收藏，歡迎來賞燈的旅客前來蒐集，數量有限，送完為止。