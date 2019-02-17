貿協台中辦香港採購洽談 買主下單成果令人滿意

2019-02-17 11:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



貿協在台中辦香港通路農特產品採購洽談會，52家農企業響應，洽談熱烈。圖／外貿協會提供 分享 facebook 為協助台灣農特產品外銷，外貿協會16日邀請六家香港進口商及通路商於台中辦理「香港通路農特產品採購洽談會」，與52家農企業面對面洽談，可望將更多台灣蔬果及優質加工食品引進香港。

貿協今年火力全開，與農委會及貿易局聯合積極行銷台灣生鮮蔬果及農產加工品，2月14日及16日在台南及台中貿協接續舉辦香港通路農特產品採購洽談會。貿協指出，因香港無檢疫的需求，是台灣最重要的農特產品暨加工品市場。

中部與南部均洽談會吸引各地農會及農企業積極參與，包括青果合作社台中分社、信義鄉農會、台中市農會 、冬山鄉農會、南投縣農會、屏東縣永信蔬果合作社、新竹寶山鄉農會、嘉義縣精緻農產協會等52家農企業，放棄假日積極行銷各地農特產品如茂谷柑、火龍果、彩色番茄、山藥、香檸、蜂蜜及果乾等加工食品。問卷顯示，買主己紛紛下單並對洽談會的成果相當滿意。

貿協表示，2018年台灣水果及其相關產品貿易出口突破歷史新高，達到2.69億美元，較2017年成長19.3%，其中生鮮水果出口值達1.35億美元，較2017年增加近三成。為拓銷盛產蔬果，外貿協會秘書長葉明水表示，今年將擴大辦理商機媒合、市場說明會及產品包裝諮詢等活動。