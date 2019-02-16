網紅退燒？「微商」正崛起

2019-02-16 14:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



示意圖。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 網紅熱夯，不僅大學生心目中的夢幻行業，網紅擠進榜，現在也有愈來愈多上班族想兼職當網紅。但，根據商研院的最新研究發現顯示，網紅漸退燒，「微商」正大崛起。

商研院指出，因為所謂的網紅經濟，是屬於網紅的經濟，而不是品牌企業的經濟，真正賺錢的都是網紅。如今，愈來愈多品牌企業採取的方式是「微商」分銷、分潤的手法，以拆帳的方式和更多網路使用者合作，將線上的房租成本降到最低。

商研院研究員陳堅偉表示，若要簡單定義「微商」，其實就是品牌企業在社群媒體上，尋找「會幫你賣東西」的人。就像是每個辦公室裡都有的那個「團媽」，只是台灣的團媽多半都是出於熱心，尚沒有分潤分銷的習慣，但東協國家這樣的交易模式和觀念卻已相當成熟，再加上根據最新社群平台使用者平均每天使用社群平台時間的調查顯示，全球前五名有三名是東協國家，第一名是菲律賓、第三名是印尼，以及第四名是泰國，顯示東協各國擁有龐大的微商商機。

而哪些國家又比較有「微商」商機？陳堅偉指出，根據商研院的研究發現是，經濟量體大、社群媒體使用量高，以及國民平均年齡僅28歲，擁有極佳人口紅利的印尼，會是東協之首。另，越南對台商來說則較有利基，因為越南是東協國家中唯一能清楚分辨中國和台灣是不同市場的國家，相較之下，對於台灣品牌企業的好感度也較佳。

此外，陳堅偉並進一步指出，食品、保健品，以及美妝保養品等高毛利商品，尤其適合透過「微商」來經營。

商研院研究發現，目前品牌企業在中國大陸市場最常使用的是在WeChat平台上進行微商生意，而東協市場則較習慣使用的是Facebook。

陳堅偉表示，微商體系其實就是一種社群電商的展現，社群電商在東協或是中國大陸都會是未來重要的發展方向，也將是未來電商發展不可或缺的一塊。台灣跨境電商業者尤應及早掌握此重要資源，善用微商分銷分潤模式，創造接地氣的經營模式，以深入當地消費市場。

陳堅偉指出，簡單來說，「網紅」可以幫你打響知名度，但是創造訂單的影響力趨近於零，愈來愈多品牌企業發現，原來網紅也只是廣告，「微商」則擅長介紹產品細節，並代為推廣，銷售轉換率才會拉高。且網紅市場，也已從一開始的可以經營，再到競爭相當激烈，而現在則是已走向汰換速度極快的情形了。