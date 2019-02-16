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超商、虛擬店 攻「微商」衝業績

2019-02-16 14:53經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

示意圖。 圖／聯合報系資料照片
示意圖。 圖／聯合報系資料照片
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「微商」崛起，除了成為台灣各品牌開拓東協市場的新利器外，現在就連國內的連鎖便利商店業者，也以微商概念，成立單店line群組擴大經營。

全家便利商店除總部經營的會員計畫外，亦看好社群經濟的爆發力，由店長化身小商圈團主，透過line揪團合購，讓銷售從被動走向主動，打造空中另外3,000家虛擬店舖，成為業績成長新動能。

全家便利商店表示，今年店舖數將再增加200店以上，而由店長擔任小商圈團主的line揪團合購，預計也會同步成長。

台灣伴手禮整合平台iCarry發現，馬來西亞的微商風氣盛行，包括個人微商、品牌微商、微商平台，而微商也積極在尋找各種有市場潛力的產品，這對對台灣供應商來說是一個很大的商機。因此，iCarry便選擇以微商模式，成功打開馬來西亞的電商市場。

美合國際旗下美妝通路品牌86shop，也是以社交電商成功打入中國大陸市場。86shop指出，中國大陸市場近年電商產業發展迅速，許多大型平台，例如天貓國際、阿里巴巴、網易考拉…等有極高的流量，但也因為競爭造成流量成本提高，且平台業者壟斷流量數據。

因此，86shop選擇以中國大陸市場最具人氣的小紅書平台與微信網店，找出美妝類商品在中國大陸社交電商的營運新模式。

以服飾起家的七彩翼則發現越南的網路社群銷售額遠大於大型電商平台，幾乎佔越南網路銷售額70%以上，是非常龐大的商機，因此也運用網路微商系統強化銷售通路，適地化的營運模式對於台商進軍越南市場也有了更接地氣的發展。

七彩翼創辦人郭祥毅表示，雖然越南如今還處於電商市場早期階段，但也意味著它未來也會變成現在的台灣，更濃縮、更快速地成長，但得選對合適的市場、商品和行銷模式打組合拳。

且越南微商的經營模式是當地形成已久的龐大銷售體系，從供應商到中大型微商，到個人微商，再到終端消費者，這層層相連的系統創造了一個通往消費者的龐大網絡及因應而生的消費市場。

全家便利商店電商越南
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