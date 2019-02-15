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義大世界卡關8年 林義守苦嘆：企業不能這麼被糟蹋

2019-02-15 20:30聯合報 記者王昭月╱即時報導

義联集團今晚舉辦春酒，創辦人林義守致詞時談及義大世界第2期工程，足足被「卡關」8年的心路歷程，不吐不快。他說，別人是「8年抗戰」，他是「8年痛苦」，晚上睡覺想到這件事經常睡不著，他向政府喊話，企業做出許多貢獻，不應該被這樣糟蹋。

林義守今晚表示，義大世界被卡關這8年，他真的很苦，所有投資約有300多億被卡，但他仍咬緊牙根，繼續投資高雄。

林義守說，「義大世界」工程，在余政憲及楊秋興兩任縣長時，核發上萬坪建照，沒想到10多年後「政府」竟抽查撤銷證照！

就營建法規來說，抽查行為應是在核發證照以前，而不是在發照之後，建照都已經核發了還要抽查，難不成是建好了還要叫人家修改，「我實在想不通到底怎麼搞的」，政府這麼做，講好聽是違規，說難聽些是違法。老百姓為高雄的建設做出貢獻，竟有此遭遇。

他表示，15年前，高雄尚無建設時，根本沒有人要來，後來佛光山建設佛館，義大世界也投資建設，創造數千個就機會，才帶進人潮。結果他投資的義大世界竟被不公平的對待，他說，「至今想到這件事，我晚上還是睡不著覺，想不通怎麼會碰到這樣的政府」。

林義守表示，義大世界與市府間的訟爭，法院已有部分判決，國賠也 在進行中，他相信依據判決，應不可能不賠，中華民國是有法律的 ，「義大世界」沒有1坪是違建，政府應該依據法律來走，更真心希望，政府以後不能再讓義大世界這種案例發生，企業真的不能這樣被糟蹋。且政府自己也會被害死，以後沒有人敢再來投資，人口也會減少，沒有就業機會。

義联集團創辦人林義守今晚在春酒場合提到義大世界卡關案，感嘆8年來，晚上經常睡不著...
義联集團創辦人林義守今晚在春酒場合提到義大世界卡關案，感嘆8年來，晚上經常睡不著。記者王昭月／攝影
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義大世界林義守中華民國
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