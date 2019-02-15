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義聯集團活化資產 海外擴展生產事業

2019-02-15 18:53經濟日報 記者林政鋒╱即時報導

義联集團在屏東和高雄擁有若干土地，多年前原本規劃做為發展產業使用，但因遇到種種阻礙致使無法進行投資而成為閒置土地。目前因台商回流亟需土地，為配合政府政策，義联集團正積極活化土地資產，釋出閒置土地，採公開標售。另外義联集團在凹子底擁有四塊基地，其中兩塊已做為義享天地使用，一塊目前亦釋出公開標售，期望能吸引大型投資者前來高雄發展經濟。最後一塊基地面積最大將暫時保留，未來將視狀況另行規劃。

生產事業方面，碳鋼事業部分，燁輝2018年合併營收約736.34億元，較2017年710.89億元，營收成長3.58%。燁輝(中國)第四期擴建已全部完成，供應高端家電用材的第三條印刷烤漆線以及供應汽車用板為主的第四條熱浸鍍鋅線均已成功投產，將使燁輝(中國)跨足汽車產業供應鏈向前邁開一大步。在不銹鋼事業部分，近年來由於不銹鋼產業在台灣發展已較無國際競爭力且競爭日益激烈，因此不銹鋼事業則是南移積極朝上游垂直整合投資。目前已擁有印尼中蘇拉維西省的紅土鎳礦權，若能順利取得不銹鋼建廠土地和完成相關申請手續，將儘快展開建廠；同時可申請紅土鎳礦出口配額，可開採紅土鎳礦出口以供應燁聯子公司福建聯德鎳鐵廠使用。

醫療事業方面，2018年1月義大醫院為全台灣第四家，南部第一家四度通過JCI國際醫院及學術醫學中心評鑑的醫院。去年底啟用「義大醫療智慧醫療中心」，整合集團旗下教育、醫療等部門，共同發展人工智慧（AI）相關技術。為提供重症病患最新的治療選項，細胞治療也是未來發展重點。

在教育事業方面，義守大學在歷經多年的努力下，甫獲教育部肯定設立「醫學系」，於108學年度將招收首屆醫學系公費生，加上原來已設置的學士後中醫學系及學士後醫學系，義大「醫學院」系所資源更形完備。

醫學系不銹鋼燁輝
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