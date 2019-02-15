生意失敗婚姻觸礁 黃安雪翻身成東森購物「電銷女王」

2019-02-15 17:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



王令麟。圖／報系資料照 圖／擷自104 分享 facebook

東森購物今（15）日舉行電話行銷團隊表揚大會，全台北中南800多位電話行銷精銳盡出，規模堪稱歷年最盛大，東森集團總裁王令麟親自到場激勵士氣，而全場表揚大會的「嬌」點，則是業績冠軍的電話行銷女王黃安雪，進入東森購物電話行銷團隊年僅4年，但黃安雪不管成交金額大小，都不放過名單上的每一通電話，慢慢累積出「電銷女王」的稱號。

曾經過去因為經營網拍生意失敗，黃安雪不僅揹債30萬，婚姻也觸礁，離婚後，人生全部歸零了，回憶起2014那一年，她的人生可以說是跌到了谷底。「因為當時也沒有退路了，所以抱著衝一波的決心應徵電話行銷，讓自己挑戰看看。」

新人時期，黃安雪一天打150通以上電話，至少要打5小時，這麼拼的原因，其實是為了快速找到對的客人，她認為「接觸率高，翻牌機率就會高」，勤奮出擊的結果，讓她當時平均每天可以成交13筆訂單，平均客單金額4000多元，偶爾有幾筆萬元訂單，以新人來說，已經算是不錯。

黃安雪說，前期雖然辛苦，但在一年過後，她逐漸累積自己的客戶名單後，現在一天平均打不到100通電話，卻能成交50幾筆訂單，有時電話還沒打出去，就有客人來電主動詢問商品。

黃安雪再度拿下東森購物電話行銷年度風雲精英獎得主第1名，她開心的說，拿到第1名就像拿到金鐘獎一樣，今年目標是要超越自我翻倍成長。

拼勁十足的黃安雪更努力在第一年就還清債務，年收入也破百萬，她說有這樣的成績，或多或少與做生意時培養出的敏銳度有關，在銷售商品過程有加分效果，但事實上，是否願意多花時間下功夫才是重點。

王令麟也提到，電話行銷業績連續兩年高成長，每年成長70%以上，且800名電銷同仁中，年薪超過百萬元的比例高達33%，遠高於全台灣勞動市場的8%，因為只要努力，熟悉作業模式後收入就會快速增加，滿一年就有機會收入三級跳。

為了創造千人就業賺錢機會，王令麟今日也宣布，東森電銷於2019年、2020年大舉徵才，今年預計招募500名，在台北、台中、高雄尋找優秀夥伴加入東森，除保障底薪25,600元起，加上優渥獎金制度、出國獎勵旅遊等福利，不限學經歷，不論是剛畢業的社會新鮮人或二度就業，只要肯拚，第一年就年薪百萬不是難事。

王令麟還透露，2018年東森購物電話行銷事業部創造800多個就業機會，當中很多同仁雖然是單親家庭或有經濟困難，但看到他們在一個好的工作平台得到好的收入，自己內心也充滿興奮與感動。

王令麟說，真正的幸福企業，是要讓大家上班能開心，甚至假日也可以把小孩一起帶來，公司願意聘請專業老師教小孩功課，讓員工無後顧之憂，因為有快樂的員工，就會有滿意客戶。