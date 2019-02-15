親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華航罷工落幕
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

來自越南的肉品 首度驗出非洲豬瘟病毒核酸

江國慶冤死案 前國防部長陳肇敏等人判賠5957萬定讞

生意失敗婚姻觸礁 黃安雪翻身成東森購物「電銷女王」

2019-02-15 17:48經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

王令麟。圖／報系資料照 圖／擷自104
王令麟。圖／報系資料照 圖／擷自104
分享

東森購物今（15）日舉行電話行銷團隊表揚大會，全台北中南800多位電話行銷精銳盡出，規模堪稱歷年最盛大，東森集團總裁王令麟親自到場激勵士氣，而全場表揚大會的「嬌」點，則是業績冠軍的電話行銷女王黃安雪，進入東森購物電話行銷團隊年僅4年，但黃安雪不管成交金額大小，都不放過名單上的每一通電話，慢慢累積出「電銷女王」的稱號。

曾經過去因為經營網拍生意失敗，黃安雪不僅揹債30萬，婚姻也觸礁，離婚後，人生全部歸零了，回憶起2014那一年，她的人生可以說是跌到了谷底。「因為當時也沒有退路了，所以抱著衝一波的決心應徵電話行銷，讓自己挑戰看看。」

新人時期，黃安雪一天打150通以上電話，至少要打5小時，這麼拼的原因，其實是為了快速找到對的客人，她認為「接觸率高，翻牌機率就會高」，勤奮出擊的結果，讓她當時平均每天可以成交13筆訂單，平均客單金額4000多元，偶爾有幾筆萬元訂單，以新人來說，已經算是不錯。

黃安雪說，前期雖然辛苦，但在一年過後，她逐漸累積自己的客戶名單後，現在一天平均打不到100通電話，卻能成交50幾筆訂單，有時電話還沒打出去，就有客人來電主動詢問商品。

黃安雪再度拿下東森購物電話行銷年度風雲精英獎得主第1名，她開心的說，拿到第1名就像拿到金鐘獎一樣，今年目標是要超越自我翻倍成長。

拼勁十足的黃安雪更努力在第一年就還清債務，年收入也破百萬，她說有這樣的成績，或多或少與做生意時培養出的敏銳度有關，在銷售商品過程有加分效果，但事實上，是否願意多花時間下功夫才是重點。

王令麟也提到，電話行銷業績連續兩年高成長，每年成長70%以上，且800名電銷同仁中，年薪超過百萬元的比例高達33%，遠高於全台灣勞動市場的8%，因為只要努力，熟悉作業模式後收入就會快速增加，滿一年就有機會收入三級跳。

為了創造千人就業賺錢機會，王令麟今日也宣布，東森電銷於2019年、2020年大舉徵才，今年預計招募500名，在台北、台中、高雄尋找優秀夥伴加入東森，除保障底薪25,600元起，加上優渥獎金制度、出國獎勵旅遊等福利，不限學經歷，不論是剛畢業的社會新鮮人或二度就業，只要肯拚，第一年就年薪百萬不是難事。

王令麟還透露，2018年東森購物電話行銷事業部創造800多個就業機會，當中很多同仁雖然是單親家庭或有經濟困難，但看到他們在一個好的工作平台得到好的收入，自己內心也充滿興奮與感動。

王令麟說，真正的幸福企業，是要讓大家上班能開心，甚至假日也可以把小孩一起帶來，公司願意聘請專業老師教小孩功課，讓員工無後顧之憂，因為有快樂的員工，就會有滿意客戶。

黃安王令麟
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

小七將與達美樂合作？7-ELEVEN：各種新店型都有評估

2019-02-15 17:02

劉媽媽心碎！東區金店面12年租客掰掰 雄獅另闢新址

2019-02-15 15:15

台灣燈會將登場 與大同寶寶帥氣同框

2019-02-15 17:43

影／和成引進工研院第二代產線 可24小時生產高單價產品

2019-02-15 17:28

台灣精品館換新裝 年估20萬參觀人次助出口

2019-02-15 17:14

品牌百花齊放 王品1月營收兩位數勁揚

2019-02-15 16:25

工研院攜手和成 升級水五金產業

2019-02-15 14:36

王品人事異動 李森斌4月接總座

2019-02-15 14:36

王品人事／董座：斌哥回歸 帶來新氣象

2019-02-15 14:36

祭4字頭親民價 仁義重劃區「賣最快」建案是他

2019-02-15 14:17

離岸風場商機夯 港務公司與歐洲NOS合作開課

2019-02-15 12:35

華航罷工協商 鄭文燦：雙方主戰派退讓是關鍵

2019-02-15 11:19

金融界名人作詩 諷刺東區房東如「水蛭」

2019-02-15 10:54

La new老闆68歲賣拉麵：不斜槓 等死嗎？

2019-02-15 10:25

賣掉就沒有了！ 建商精華土地蓋頂級月子中心

2019-02-15 10:15

六福皇宮收攤 謝金河：南京東路商圈恐有鬼城效應

2019-02-15 09:56

管理一點靈／公司需要聰明人才

2019-02-15 03:33

油價解凍 下周要漲

2019-02-15 03:00

納智捷 今年要賣1.5萬輛

2019-02-15 02:26

關鍵的一笑... 嚴陳莉蓮歡樂入鏡

2019-02-15 02:26

嚴陳莉蓮：打造裕隆新高峰

2019-02-15 02:26

品牌大觀／品牌與行銷 不能畫等號

2019-02-15 01:23

高績效教練／穿著「銀光盔甲」的鬥士

2019-02-15 01:23

智慧經營／曾金池差異化管理 提升效能

2019-02-15 01:23

晟德扮超級加速器 協助創業

2019-02-14 23:11

晟德董事長林榮錦 18萬元起家 寫生技傳奇

2019-02-14 23:11

晟德啟動大併購 市值衝千億

2019-02-14 23:11

台中去年千萬住宅銷售3熱區 太平成長最多打敗市區

2019-02-14 22:39

宣明智：手機後最重要產業是電動車 台灣不能再失先機

2019-02-14 17:56

成屋供給量創兩年新低 民眾：房子價格變硬了

2019-02-14 17:47

晟德邁入60週年 啟動創創專案

2019-02-14 14:52

台灣高鐵攜手台達電、凌羣 打造新一代旅客資訊系統

2019-02-14 14:44

順藥加速授權 永昕打造一站式技術平台

2019-02-14 14:37

轉單未停歇 聚陽東南亞開新產能

2019-02-14 14:37

中鋼工會向勞動部喊話 盼同意勞工合意調班

2019-02-14 14:11

降價17億仍沒人要！高雄85大樓飯店二拍再流標

2019-02-14 13:26

返鄉砍檳榔樹種茶 80後女生把南投紅茶賣進京都

2019-02-14 10:31

行銷贏家／通路商的抉擇

2019-02-13 22:59

連鎖效應／迷客夏的成功方程式

2019-02-13 22:59
看更多

熱門文章

放閃！缺席鴻海開工祈福 郭台銘曬五口照：在家人身邊充電

2019-02-15 10:30

華航勞資雙贏？旅客輸了 還出現「收割大軍」

2019-02-15 00:50

新聞幕後／華航機師罷工落幕 有兩大關鍵

2019-02-14 21:54

華航機師158小時罷工即將落幕！四訴求達成共識

2019-02-14 20:55

罷工落幕 林佳龍凌晨發文「鄭重提醒」華航這件事

2019-02-15 07:59

五巨頭見證團體協約 華航工會22:25宣布罷工停止

2019-02-14 22:32

他們年收入超過200萬 為什麼不用繳所得稅

2019-02-15 15:44

又有3台商回流 投資台灣21億元

2019-02-15 06:09

六福皇宮收攤 謝金河：南京東路商圈恐有鬼城效應

2019-02-15 09:56

華航勞資簽團體協約 罷工晚上10時25分起終止

2019-02-14 22:35

華航機師逾160小時罷工落幕 今起航班逐漸恢復正常

2019-02-15 00:09

2019房價會跌還是衝？ 專家：看這4區表現

2019-02-15 09:24

拚觀光 春遊國旅補助來了

2019-02-14 23:12

兩大關鍵 機師工會見好就收

2019-02-14 23:40

台中市太平、南屯、西屯 登上千萬宅銷售熱區

2019-02-14 20:13

金融界名人作詩 諷刺東區房東如「水蛭」

2019-02-15 10:54

機師罷工七天落幕 華航有話要說...

2019-02-15 00:37

華航機師罷工落幕 林佳龍、許銘春爭功?

2019-02-14 23:26

華航機師罷工落幕 機師工會嘆「直播是非常危險的事」

2019-02-15 15:24

外幣保單 去年大賣6,100億

2019-02-15 01:49

機師罷工將落幕！李信燕：簽訂團協後即刻宣布停止罷工

2019-02-14 20:58

罷工落幕華航勞資誰輸誰贏？學者：「他們」才是大贏家

2019-02-15 12:07

華航罷工協商 鄭文燦：雙方主戰派退讓是關鍵

2019-02-15 11:19

嚴陳莉蓮：打造裕隆新高峰

2019-02-15 02:26

逾160小時 華航罷工落幕

2019-02-15 00:34

【重磅快評】罷工落幕，認為蔡英文有功勞的請舉手！

2019-02-15 12:22

罷工落幕 蔡英文：神隱、派系等廉價抹黑都可以停止

2019-02-14 23:04

關鍵的一笑... 嚴陳莉蓮歡樂入鏡

2019-02-15 02:26

蔡明忠：2019...風險管理最重要

2019-02-15 03:02

台中去年千萬住宅銷售3熱區 太平成長最多打敗市區

2019-02-14 22:39

勞資協商現轉機 陳其邁、林佳龍、鄭文燦全到場

2019-02-14 20:42

罷工落幕 華航：所獲共識一視同仁

2019-02-15 00:42

影／罷工結束...機師工會會員聚集交通部前表達感謝

2019-02-15 00:42

中華電轉型 孵育更多金雞

2019-02-14 23:26

台商回流 再添三家

2019-02-14 23:34

華航罷工落幕學者給交通部打90分 遺憾最終仍密室協商

2019-02-15 12:09

中華電新構想…要推MOD自由選

2019-02-14 23:26

華航罷工將結束！交部勞部開記者會說明

2019-02-14 20:40

員工分紅認股課稅 二方式

2019-02-14 23:39

六福皇宮無人接手 謝金河：南京東路商圈恐有鬼城效應

2019-02-15 10:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top