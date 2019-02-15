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台灣燈會將登場 與大同寶寶帥氣同框

2019-02-15 17:43經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

2019台灣燈會將於元宵節開始為期兩周在屏東大鵬灣舉行，大同（2371）打造大同寶寶賽車創意花燈，以「大同寶寶 飆出好屏」為主題閃亮登場。

大同表示，大同寶寶創意花燈自2012年推出以來，每年都成為燈會亮點，此次大同寶寶創意花燈結合屏東大鵬灣卡丁賽車的特色，且有別以往突破一般花燈只能看不能摸的限制，特別製作讓遊客可以進入拍照的大同電鍋夢幻跑車，更可以戴上和大同寶寶一樣的安全帽扮演分身，與大同寶寶帥氣同框，提供遊客深入情境的Cosplay體驗。

大同是台灣產業界第一家建立超過100年的企業，也是陪伴台灣民眾一起成長，見證台灣奇蹟的在地品牌，世紀企業的永續更代表台灣之光，此「大同寶寶 飆出好屏」賽車創意花燈，有特別意涵。大同透露，象徵比賽過程專心一致，目標明確奮力衝刺，衝過終點並非結束，而是開啟另一個嶄新的扉頁，努力不懈勇往前行創造更亮麗的新時代。

燈會現場除了展出大同寶寶賽車燈組，更有活力四射的大同寶寶人偶親臨現場與民眾互動熱情舞蹈，凡將賽車燈組照片上傳IG、FB或LINE群組者，有機會獲限量大同寶寶獨家小禮物乙份。

大同寶寶賽車創意花燈位於屏東台灣燈會大鵬灣燈區之企業燈區內，展期為2月19日起至3月3日止。

大同寶寶花燈，將於屏東台灣燈會登場。圖/大同提供
大同寶寶花燈，將於屏東台灣燈會登場。圖/大同提供
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大同花燈台灣燈會
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