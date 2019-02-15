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影／和成引進工研院第二代產線 可24小時生產高單價產品

2019-02-15 17:28經濟日報 記者張義宮╱即時報導

工研院副院長張培仁表示，和成有88年歷史、累積了良好的信譽，國人無論從洗臉到上廁所，隨時隨地都受到和成照顧。台灣有三百多家水五金公司，整體產值逾六百億元，50%以上外銷，研摩水龍頭的過程看起來單純，其實製作非常複雜，過去研磨時需要很多師傅一邊看、一邊調校，20多年前置換一個產品要花費14天調校。

和成引進工研院機械所第一代CPS研磨拋光機器人產線後，成功將調機時間降到一天，未來導入第二代CPS研磨拋光機器人產線後，調機時間更降為一小時，不但置換產品速度提升、更可24小時生產高單價產品，對國內水五金或衛浴設備帶來相當大的貢獻。

和成欣業總經理陳振乾表示，台灣已進入高齡社會，根據統計，家庭中，老人家摔倒的比例中有60%地點在廁浴，和成注重節能、健康安全與舒適，水龍頭並不像以往，只有開關水功能，也要注重材質，國家已經制定無鉛、低鉛的標準。

2016年和成在工研院協助下，建置了第一條機械手臂研磨產線，無論在施力、還是拋光，都不輸歐洲進口，2019即將建置第二條自動拋光研磨機，研磨自製率從50%提升到90%，研磨覆蓋率則可提升到100%，水龍頭產值從幾千元到幾萬元，對於整體產業產值助益極大。

根據國際機器人聯盟（International Federation of Robotics, IFR）資料顯示，工業機器人全球年出貨量在2013年至2017年間增長114%，預估2021年時全球工廠供應的機器人數量高達63萬台。工業機器人採用諸多尖端技術，包括視覺辨識、技能學習、故障預測等，是製造業發展的重要元素，有助提高製造生產率。當前工業機器人前三大應用為：產業汽車與汽車零組件、電子電機產業、機械金屬加工產業。

與國外機器手臂相比，工研院第一代CPS研磨拋光技術，透過離線編程免除傳統機器人教...
與國外機器手臂相比，工研院第一代CPS研磨拋光技術，透過離線編程免除傳統機器人教導費時的困境，將編程時間由14天縮短到一天。(圖：工研院提供)
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工研院與和成欣業簽署合作意向書，宣布雙方合作將建置第二條CPS研磨拋光機器人生產...
工研院與和成欣業簽署合作意向書，宣布雙方合作將建置第二條CPS研磨拋光機器人生產線，協助傳統水五金產業升級。左起為工研院機械所所長胡竹生、工研院副院長張培仁、和成欣業總經理陳振乾。記者張義宮／攝影
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CPS研磨拋光機器人技術導入和成水龍頭生產線，有助縮短調機時間、提高產能和研磨品...
CPS研磨拋光機器人技術導入和成水龍頭生產線，有助縮短調機時間、提高產能和研磨品質。左起為工研院機械所組長游鴻修、工研院機械所所長胡竹生、工研院副院長張培仁、和成欣業董事長邱立堅、和成欣業總經理陳振乾、和成欣業副總經理康水豎、和成欣業銅器部廠長童清維。(圖：工研院提供)
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