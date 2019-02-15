影／和成引進工研院第二代產線 可24小時生產高單價產品

2019-02-15 17:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



工研院副院長張培仁表示，和成有88年歷史、累積了良好的信譽，國人無論從洗臉到上廁所，隨時隨地都受到和成照顧。台灣有三百多家水五金公司，整體產值逾六百億元，50%以上外銷，研摩水龍頭的過程看起來單純，其實製作非常複雜，過去研磨時需要很多師傅一邊看、一邊調校，20多年前置換一個產品要花費14天調校。

和成引進工研院機械所第一代CPS研磨拋光機器人產線後，成功將調機時間降到一天，未來導入第二代CPS研磨拋光機器人產線後，調機時間更降為一小時，不但置換產品速度提升、更可24小時生產高單價產品，對國內水五金或衛浴設備帶來相當大的貢獻。

和成欣業總經理陳振乾表示，台灣已進入高齡社會，根據統計，家庭中，老人家摔倒的比例中有60%地點在廁浴，和成注重節能、健康安全與舒適，水龍頭並不像以往，只有開關水功能，也要注重材質，國家已經制定無鉛、低鉛的標準。

2016年和成在工研院協助下，建置了第一條機械手臂研磨產線，無論在施力、還是拋光，都不輸歐洲進口，2019即將建置第二條自動拋光研磨機，研磨自製率從50%提升到90%，研磨覆蓋率則可提升到100%，水龍頭產值從幾千元到幾萬元，對於整體產業產值助益極大。