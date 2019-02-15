小七將與達美樂合作？7-ELEVEN：各種新店型都有評估

2019-02-15 17:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



國內超商龍頭7-ELEVEN，將與披薩連鎖店達美樂（Domino’s）合作開設複合店。 聯合報系資料照 分享 facebook

據商周報導，國內超商龍頭統一超(2912)7-ELEVEN，將與披薩連鎖店達美樂（Domino’s）合作，在台北市松山高中對面，開立第一家現烤pizza的複合店，該店計劃於2月19日開幕。

針對此一消息，7-ELEVEN今（15）日表示，各種新店型都有評估，未來若有新進度，將會在第一時間與消費者分享。

根據報導，達美樂將派自己的員工進駐複合店，並在店內現場製作與烤pizza。由於7-ELEVEN的店中店、複合店，多與自己旗下品牌合作，與異業合作的案例，尚屬首見。