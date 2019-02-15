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祭4字頭親民價 仁義重劃區「賣最快」建案是他

2019-02-15 14:17經濟日報 記者陳美玲╱即時報導

看好房市逐年回溫，剛性買盤出籠看屋，建商急起直追，2019年北台灣推案量上看1.22兆元，新北市各重劃區建商主力聚焦首購、首換市場，紛紛祭出中小坪數、中低總價帶產品，新北市銷售主戰場之一的三重區，今年便以「仁義重劃區」市況最熱，推案量破百億，繼茂德「仁仁愛」後，東森建設所推出的首案「日日東森」主打4字頭親民價，開賣四個月銷售八成，有機會成為近期北台灣重劃區「賣最快」的建案

為了打造全系列日系精品宅口碑，不惜成本回饋自住客，東森建設今（15）日宣布與北市豪宅御用營造團隊「JDC日本國土開發株式會社」強強聯手，舉辦營造簽約儀式記者會，成為重劃區創舉，並將於20日開工動土，預計2021年完工交屋。

新北市三重區「仁義段自辦重劃區」買氣夯，因鄰淡水河濱公園景觀，重劃區內規劃公園綠地、學校用地，未來並有超市龍頭「全聯」進駐550坪大型旗艦店商場，帶動住宅聚落的店面集市效應，東森建設首案「日日東森」2017年底搶地卡位，去年10月6日正式銷售，基地面積480坪，將興建地上15樓、地下4樓的住宅大樓，共87戶，包含住宅81戶、店面6戶，總銷逾15億元，坪數規劃26、33、35坪，主打2~3房。

東森建設董事長王應傑今出席簽約記者會中表示，「日日東森」是東森建設首個建案，「我很驚訝短短四個月就賣出八成，在目前房地產不是很樂觀景氣當中，更顯難得，公司今日更正式宣布與「日本國土開發」簽約合作，由日本國土擔任營造重責大任。

日本國土開發在日本成績斐然，包括東京羽田機場、關西國際機場，甚至台灣豪宅市場、各大重劃區建案等。

東森建設總經理賴建程表示，該案周邊緊鄰舊市區的五華街、自強路、龍門路，具備商圈機能，全案直購價每坪42萬元，並有早鳥折扣，吸引三重、蘆洲、士林民眾青睞，目前三房產品全數完銷。

東森建設今（15）日宣布與北市豪宅御用營造團隊「JDC日本國土開發株式會社」強強...
東森建設今（15）日宣布與北市豪宅御用營造團隊「JDC日本國土開發株式會社」強強聯手，舉辦營造簽約儀式記者會，並將於20日開工動土。左四為東森建設董事長王應傑、右二為東森建設總經理賴建程、左二為海悅國際總經理王俊傑。 記者陳美玲／攝影
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重劃區建案
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