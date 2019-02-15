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擺數十年不爛！珠峰大本營遊客止步 這種垃圾實在太棘手...

離岸風場商機夯 港務公司與歐洲NOS合作開課

2019-02-15 12:35聯合報 記者洪安怡╱即時報導

台灣港務公司指出，為促進國內離岸風電產業發展，協助提升國內人員運輸船（CTV）工作人員素質，與歐洲第二大CTV營運公司Northern Offshore Services AB（NOS）合作辦理「CTV Training Courses」（離岸風場人員運輸船訓練課程），於3月11、12日於港務公司台中港海運發展學院辦理，歡迎國內外風場開發商、風機製造商、風機運維商、風機工作船及交通船的供應商、風機設備機件商等各方報名參加。

台灣港務公司指出，本課程邀請NOS專業業師，全程以英文授課，將以課堂形式進行CTV操作實務解說，適合具備該類操作知識或欲加深對該類作業認識的相關業界人士參加。合作的NOS為歐洲第二大CTV營運公司，船隊共40餘艘CTV，實務經驗及實績均豐富，選派講師具備10年以上航海與船舶操作實務相關經驗，將在本次課程中帶領學員深入學習離岸風場人員運輸船的知識與實務。

台灣港務公司強調，本次與NOS合辦課程，期結合國內綠能發展政策，提供離岸風電相關專業訓練服務，開拓國人專業視野，持續為台灣培養全球化專業人才；歡迎各界企業報名參訓，深耕離岸風電領域知識，名額限定20名，額滿為止，詳細課程與報名資訊，歡迎至專屬課程報名網站查詢或電洽港務公司海運發展學院。

台灣港務公司開設離岸風場人員運輸船訓練課程。圖／台灣港務公司提供
台灣港務公司開設離岸風場人員運輸船訓練課程。圖／台灣港務公司提供
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離岸風電綠能
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