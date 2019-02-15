【重磅快評】罷工落幕，認為蔡英文有功勞的請舉手！

2019-02-15 12:22 聯合報 記者主筆室╱即時報導



春節前，華航機師揚言隨時啟動罷工。2月8日大年初四凌晨，機師突襲，正式罷工。這一天，蔡英文在台中、苗栗、新竹兼程拜廟，還開心叫大家趕快去找她拿福袋。

罷工持續進行，談判陷入僵局，影響旅客人數逐日攀升。幾天內，蔡英文只有「謝謝」兩個字。直到11日初七開工後，蔡英文首度發聲，希望勞資雙方坐下來好好協商。

14日晚間，機師工會宣布結束罷工，蔡英文幾乎在第一時間就跳出來講話，罷工落幕，希望是勞資雙方更多對話的開始。蔡英文還說得彷彿罷工落幕，她厥功甚偉而無愧。

如果這不是割稻仔尾，什麼才是割稻仔尾？

上有所好，下必甚焉。蔡政府的收割大隊，一字排開，陣容龐大。翻土、插秧、除草、施肥等苦勞，看不到他們；互甩泥巴的身影倒是有的，踩踏秧苗的腳印也處處可見，至於歡呼收割，更非他們莫屬。

罷工結束，協商過程未見人影的行政院副院長陳其邁、勞動部長許銘春、交通部長林佳龍、華航董事長何煖軒、桃園市長鄭文燦等，終於集體亮相，見證罷工落幕。

機師罷工，蔡政府忙著過年，除了豬事不順外，諸事吉祥。蔡英文全台拜廟，到處叫大家來排隊領紅包。

何煖軒硬如頑石，避不現身，還刺激撩動機師罷工情緒。林佳龍被批評放任擺爛，只能罵罵何煖軒給大家看。機師勞動權益則與許銘春無干。至於對決韓國瑜「龜息大法」的鄭文燦，「十天跑百廟瘦三公斤」之餘，也只慨嘆，如果何煖軒聽他的，就不會罷工了。

三年前面對華航空服員罷工時，蔡英文留下「如果不是忍無可忍，沒有一個人會走向罷工」的名言，責推前朝，功賞何煖軒，全盤大退讓。等到何煖軒翻臉毀諾，高壓治理，執拗倨傲，終於又逼出了機師的罷工。

但對於三年後的台灣民航史上首次機師罷工，蔡政府用心最多之處，是告訴大家：蔡政府沒有神隱；著力最深之處，是告訴大家：民進黨沒有派系介入，沒有新潮流鬥正國會。等到罷工落幕，收割大隊踴躍現身，蔡英文也自豪地說，解決爭議不是靠敲鑼打鼓，而是實實在在的努力。

所以，認為蔡英文對華航罷工落幕功勞最大的，請舉手……