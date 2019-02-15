機師罷工落幕後 華航全新挑戰正開始

2019-02-15 12:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



華航罷工剛結束全新的挑戰正開始。首先人力成本攀升華航要怎麼解決？華航新年度的人事成本恐怕會比長榮航增加攀升到10%以上；其次，華航內部員工情感撕裂要怎麼修護；第三，旅客的信心要怎麼找回來。

航空業界對於這次罷工的評價，普遍對華航經營團隊在這次160小時的春節高運量期間罷工，還能維持85%的運能，表現很讚賞，認為這樣的執行率是非常出色的表現；華航長期面臨成本大攀升的壓力，很好奇何煖軒、謝世謙能端出什麼樣的菜色來扭轉華航營運。

熟悉公司治理的專家就表示，不管大家怎麼看華航股東結構，華航已經在台灣證券交易所掛牌，就是一家上市公司，而且還是股本542億元的大型上市公司，上市公司首要的經營原則就是必須重視公司治理，以華航現在的成本結構，現有的經營團隊未來經營真的很辛苦。

華航近年來經過多場的勞資糾紛，2016年的罷工事件後，總人事成本比長榮航大幅增加近8%，也就是說，華航跟長榮航每年都不用做什麼事，華航成本就比長榮航多出8%；近年來華航董事長何煖軒、總經理謝世謙都積極推動多角化經營，努力把居高不下的人事成本降下來，拉近與競爭對手差異數。

就現在華航退讓的部分，以去年的飛航班次計算，成本再度增加3%，推估華航總人事成本比長榮航將高出10%，這樣成本負荷壓力已經轉嫁到華航經營層。

公司治理專家就表示，機師工會抗爭，一開始市場以為是資方太堅持，然而，如果一家公司不重視成本不斷攀升的問題，最終導致公司營運無法出現獲利，這是違反公司治理精神。

罷工就像七傷拳，如果導致公司長期經營不善，最終受傷還是勞工。而且華航的罷工是單一族群，公司還有其他的勞工，未來內部勞工的和諧度推動很是一大考驗。

這次罷工華航商譽受損，有一位春節期間被困在國外的董事長就說，「剛好在罷工期間要搭華航飛機回來台灣，旅程不只是他一個人，一家老、小，要轉票有點難度，好險班機沒被停飛，那時的感覺真的很不好，以後要訂華航就要好好考慮一下」。華航未來要如何重拾消負者信心也考驗著資方。

另外，華航過去很積極開拓許多新的航線，讓國內旅客出國旅遊更方便，然而養航線需要時間成本，隨著華航成本攀升，獲利不佳的程線經營面臨很大的考驗，包括大家知道長程線紐約航線外，雪梨、布里斯本、墨爾本、倫敦及維也納等航線，恐怕面臨重新檢討命運，一場罷工事件，消費者的權益其實也默默的的受損當中。

華航經營較辛苦航線成本增加主力航線：新加坡（14／周班）、荅里島（7／周）、吉隆坡（7／周）、雅加達（7／周）、紐約（4／周）、雪梨（11／周）、布里斯本（7／周）、墨爾本（3／周）、倫敦（4／周）、維也納（5／周）。