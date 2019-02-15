四個月賣八成 業者：北台灣重劃區我賣最快

2019-02-15 12:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



東森建設旗下建案「日日東森」今（15）日與日本國土開發舉行營造簽約記者會，業者表示，「日日東森」打出4字頭親民價，開賣四個月熱銷八成，可望成為近期北台灣重劃區賣最快建案。

東森日日位於新北市三重區仁義段自辦重劃區，因鄰淡水河濱公園景觀，重劃區內規劃公園綠地、學校用地，未來並有超市龍頭「全聯」進駐550坪大型旗艦店商場，吸引建商買地推案。

東森建設在2017年底進場買地卡位，去年10月正式推出東森日日，基地面積480坪，預計興建地上15樓、地下4樓的住宅大樓，共87戶，包含住宅81戶、店面6戶，總銷逾15億元，主打2~3房，每坪42萬元，並有早鳥折扣。

東森建設表示，開案以來吸引三重、蘆洲、士林民眾青睞，不僅開賣首周吸引300組民眾看屋，今年農曆新春連假也開出紅盤，開賣僅四個月已售八成，3房產品全數完銷。

東森建設董事長王應傑說，「日日東森」是東森建設首個建案，很驚訝短短四個月就賣出八成了，在目前房地產景氣中更顯亮眼，東森也準備禮物給客戶，與在日本成績斐然的日本國土開發簽約合作，不讓消費者失望。