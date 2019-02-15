六福皇宮無人接手 謝金河：南京東路商圈恐有鬼城效應

2019-02-15 10:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



圖為台北威斯汀六福皇宮。聯合報系資料照 分享 facebook

六福皇宮去年底正式熄燈，後續由誰接手迄今仍未明朗。財信傳媒董事長謝金河認為，六福皇宮收掉，連帶影響南京東路一帶商圈，位在隔壁的華航大樓晚上也一片漆黑，「長久下來都如此，恐怕形成鬼城效應」。

「資產必須用心經營才能創造價值！」謝金河在臉書指出，六福集團退租，後續若無接手，房東國泰人壽每年會少近5億元的租金收入，且對南京東路一帶商圈造成傷害，恐怕形成鬼城效應，對市容也有不利的影響。

謝金河認為，這棟大樓在昂貴的土地上，單是租金收入就不斐，但是租下這樓經營的企業，如果沒有高效率的經營能力，在昂貴的資產上經營企業，最後都將因為虧損過大而飲恨。由此可見，經營有一年難度，「坐在金山銀山，如果沒有本事經營，再多的資產也沒有用。」

他並以華航罷工為例，這次為社會上了一堂課，公司的組成靠經營團隊、員工、股東，三者利益必須兼顧，如果公司長期不賺錢，股東與員工都沒有未來。

謝金河說，經營必須凝聚人才，有好的領導、願意打拚的員工，加上出錢小股東的啦啦隊，公司才有永續發展的好未來。

房產專家李同榮也留言附和，商業模式與消費型態不斷改變，只有房東心態沒改變，各地新增商圈不斷增加，但需求不增反減。而在消費集中、商場越來越朝向大型化，且在百貨、大賣場、網路夾殺下，傳統商店逃命潮早已開始，由小店逃到大型品牌機構，這種現象大家都很清楚，只有那些坐擁土地房産的房東仍然鴕鳥心態，「不降房租，寧願坐以待斃，以為這樣就真能保有資產價值？」