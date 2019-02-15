六福皇宮收攤 謝金河：南京東路商圈恐有鬼城效應

2019-02-15 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



位於台北南京商圈的六福皇宮去年底收攤。本報資料照片 記者侯永全／攝影 分享 facebook

財信傳媒董事長謝金河在臉書以「資產必須用心經營才能創造價值！」發表評論，他指出，企業如果沒有高效率的經營能力，在昂貴的資產上經營企業，最後都將因為虧損過大而飲恨。可見經營有一年難度，坐在金山銀山，如果沒有本事經營，再多的資產也沒有用。

他並以華航罷工為例，指公司的組成靠經營團隊，員工，還有股東，三者利益必須兼顧，如果公司長期不賺錢，股東與員工都沒有未來。

謝金河指出，大家熟悉的六福皇宮在去年12月31日正式吹起熄燈號，迄今一個半月，誰來接手，仍未明朗化，今天經過這裡，只看到成群搬家公司的貨車，正排隊等候著把𥚃面的東西搬走。

他說，六福集團退租了，如果沒有接手，房東國泰人壽每年會少掉近5億租金收入，房東首當其衝，但六福皇宮收掉，對南京東路這一帶商圈也造成傷害，在華航大樓隔壁，這裡晚上一片漆黑，如果長久下來都如此，恐怕形成鬼城效應，對市容也有不利的影響。

謝金河認為，這棟大樓在昂貴的土地上，單是租金收入就不斐，但是租這樓來經營的企業，如果沒有高效率的經營能力，在昂貴的資產上經營企業，最後都將因為虧損過大而飲恨。可見經營有一年難度，坐在金山銀山，如果沒有本事經營，再多的資產也沒有用。

這次華航的罷工也給了社會上了一堂課，公司的組成靠經營團隊，員工，還有股東，三者利益必須兼顧，如果公司長期不賺錢，股東與員工都沒有未來。經營必須凝聚人才，有好的領導，願意打拼的員工，再加上出錢小股東的啦啦隊，創造好業績，公司才有永續發展的好未來。