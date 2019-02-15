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韓國瑜5字情話 李佳芬：這不是長官說的話嗎

2019房價會跌還是衝？專家：看這四區表現

2019-02-15 09:24經濟日報 記者游智文╱即時報導

2019房市看法紛歧，有人認為會回溫，也有人認為會走跌。業者認為可觀察四個房市區，包括大安、南港、板橋江翠北側以及新店央北重畫區。

大安區主要看豪宅表現。目前大安區線上銷售中的豪宅案已有元利信義聯勤、和平大苑、敦南寓邸、吉美大安花園，今年預計還有敦南御所、首泰信義等登場，已動工的正義大樓都更案「Diamond Tower」，也可能展開預售。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，大安區豪宅銷售表現，可看出台商回流資金情況及動向。目前豪宅買家以台商居多，銷售好，代表回流資金投入豪宅市場，若表現不佳，則意味回流資金另有去處，或回流情況不如預期。

大安區豪宅成交價格也是觀察重點，元利信義聯勤去年最高成交價已超過仁愛帝寶，達每坪299萬元，距離每坪300萬元的彭淮南防線，只差臨門一腳。市場認為今年應能突破，如果順利突破，成交量也能持續放大，豪宅就有機會回到多頭格局。

南港今年看一個建案，就是南港輪胎開發案「世界明珠」，為複合式開發案，包括住宅、商辦、商場等，基地達9,500坪，總銷金額上看800億元，為史上單一建案最大銷售量體。

世界明珠有二個觀察重點。首先，南港在地需求有限，過去賣得好的建案，多靠外來客，且以投資買盤為主。世界明珠如此量體，更需仰賴外來投資買盤，如果賣得好，代表一般投資客開始回籠，如果銷售普普，代表投資客還在觀望。

第二，台北市政府近年力推東區門戶計畫，建案多以此作為銷售訴求，世界明珠預料亦不例外。世界明珠若去化速度快，表示民眾對東區門戶計畫有信心，願意買單，南港房市可望進一步復甦。

板橋江翠北側重劃區和新店央北重劃區可觀察房價上漲動能。江翠北側重畫區最先以每坪45萬元破盤價格推出，比周邊中古大樓5字頭還低，銷售一段時間後，產生連鎖效應，由於周邊建案房價跟降，反殺回江翠建案，區內建案滑落至40萬上下。

一段時間盤整後，去年建商開始拉價，回到先前45~50萬水準，今年多家知名建商進場，有志一同，都打算賣到5字頭以上。如果順銷，可望開出漲價第一槍，預料將牽動周邊房市跟進。

新店央北重劃區情況也一樣，央北在大咖品牌建商經營下，房價開低走高，現已攀升至60萬元，今年不少建案上喊7字頭，銷售情況可看出消費者追價意願，也反映民眾房市信心。

江翠北側重劃區 記者游智文／攝影
江翠北側重劃區 記者游智文／攝影
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建案豪宅房市
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