又有3台商回流 投資台灣21億元

2019-02-15 06:09 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



又有台商返台！經濟部昨天通過宇隆科技、亞旭電腦、迅得機械3家台商申請返台案，總計返台投資金額上看21億元，累計至今返台投資案共計9案，投資金額達256億元，預計將可帶動3700人就業。

投資台灣事務所昨天召開「歡迎台商回台投資行動方案」第6次聯審會議，核准宇隆科技、亞旭電腦、迅得機械3家申請案，總計返台投資金額上看21億元。

宇隆科技專注精密金屬零件加工，投資台灣事務所表示，美中貿易戰高關稅引發客戶轉單效應，因此將中國大陸汽車零件、醫材、自行車零件等產品移回台中港加工出口區生產，總投資金額逾新台幣7億元，此投資案可深化台商與歐美大廠合作模式，對於台灣汽車零組件產業穩居國際關鍵供應鏈地位深具意義。

亞旭電腦為網通設備商，自中國大陸輸美國之高階網路設備產品占全球銷售量15%，受美中貿易戰高關稅壁壘衝擊，規劃將蘇州吳江廠無線路由器全製程產線移回桃園遠雄自貿港區，總投資金額逾新台幣5億元，投資台灣事務所指出，近年亞旭電腦積極跨入智慧城市解決方案，將可大幅帶動桃園航空城高附加價值產業投資及發展。

迅得機械為自動化設備供應商，因應美中貿易戰計劃將部份產品移回臺灣，於桃園楊梅購地新建智慧化生產基地，總投資金額為新台幣9億元，將可提升我國自動化設備自主性。

今年元旦甫上路的「歡迎台商回台投資行動方案」，已有9家廠商通過資格審查，包含智邦科技、慶豐富實業、廣達電腦、南六企業、崴立機電、宇隆科技、亞旭電腦、迅得機械及1家未上市公司，合計總投資金額逾新台幣256億元，將可創造本國就業人數逾3700人。