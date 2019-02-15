影／罷工結束...機師工會會員聚集交通部前表達感謝

2019-02-15 00:42 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



昨天(14日)晚間10點多華航勞資雙方簽訂團體協約後，華航機師罷工正式落幕，會後近百名機師工會成員聚集交通部門前，對參與勞資協商的機師工會幹部表達感謝，並高呼「機師工會，飛安、機師工會，健康、機師工會，尊重！」桃園市機師職業工會理事長李信燕也提醒會員，回到工作崗位後，記得展現高度、態度與風度。

在交通部與勞動部見證下，機師工會與華航公司歷經4次協商，最後達成5共識，最後由華航總經理許世謙與李信燕在團協簽字後，機師工會華航分會全體會員自2月14日晚間10點25分起，終止罷工行動，也告知會員可於15日00：00至24：00領回檢定證，24小時皆有工會幹部協助發放與領取工作。

近百名機師工會會員也在散會後聚集交通部門前，獻花、感謝參與協商的工會幹部，有幹部說，這場罷工沒有真正的贏家，當工會成員在爭取訴求時，我們的好同事們也在另一頭默默守護著天空、守護著華航的安全，不要忘記，回去工作時，大家都還是好同事，都是一家人，希望華航經歷這次協商後，能越來越好。