油價解凍 下周要漲

2019-02-15 03:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張語羚 ／台北報導



美中貿易戰出現緩解跡象，激勵原油市場走勢，國際油價持續上揚，帶動下周國內汽、柴油價格走揚。依據中油浮動油價調整機制估算，汽、柴油零售價格每公升可能各調漲0.6元、0.1元；換算下來，中油92無鉛汽油每公升將漲至27元、95無鉛28.5元、98無鉛30.5元、超級柴油24.8元。

不過，中油浮動油價調整機制有其上限，汽油稅前價格不得高於南韓、日本、新加坡及香港等亞鄰各國的當周税前最低價，上周即因此未調漲油價，但接下來將會調整。實際調整幅度依中油17日中午12時公布為準。