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五巨頭見證團體協約 華航工會22:25宣布罷工停止

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華航工會22:25宣布罷工停止

2019-02-14 22:52聯合報系攝影中心 記者鄭清元╱即時報導

國內民航史上首次機師罷工，在桃園市機師職業工會發動華航機師長達160小時的罷工行動後，勞資雙方歷經4次勞資協商、32小時談判，終於在晚上10時25分，在行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍、勞動部長許銘春、桃園市長鄭文燦、華航董事長何煖軒見證下，由華航總經理謝世謙與工會理事長李信燕簽署後，宣布團體協約效期3年半年「不再進行爭議行為」，罷工行動正式停止。

國內民航史上首次機師罷工，在桃園市機師職業工會發動華航機師長達160小時的罷工行...
國內民航史上首次機師罷工，在桃園市機師職業工會發動華航機師長達160小時的罷工行動後，勞資雙方歷經4次勞資協商、32小時談判，終於在昨晚10時25分，勞資雙方簽約後，宣布團體協約效期3年半年「不再進行爭議行為」，罷工行動正式停止；桃園市長鄭文燦（左三）向華航董事長何煖軒與總經理謝世謙慰問致意。記者鄭清元／攝影
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國內民航史上首次機師罷工，在桃園市機師職業工會發動華航機師長達160小時的罷工行...
國內民航史上首次機師罷工，在桃園市機師職業工會發動華航機師長達160小時的罷工行動後，勞資雙方歷經4次勞資協商、32小時談判，終於在昨晚10時25分，在交通部長林佳龍（後排右一）、行政院副院長陳其邁（後排右二）等人見證下，由華航總經理謝世謙（前左）與工會理事長李信燕（前右）代表簽署後，宣布團體協約效期3年半年「不再進行爭議行為」，罷工行動正式停止。記者鄭清元／攝影
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國內民航史上首次機師罷工，在桃園市機師職業工會發動華航機師長達160小時的罷工行...
國內民航史上首次機師罷工，在桃園市機師職業工會發動華航機師長達160小時的罷工行動後，勞資雙方歷經4次勞資協商、32小時談判，終於在昨晚10時25分，華航總經理謝世謙（左）與工會理事長李信燕（右）簽署後握手致意，宣布團體協約效期3年半年「不再進行爭議行為」，罷工行動正式停止；慰問致意。記者鄭清元／攝影
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罷工機師華航
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