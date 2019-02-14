台中去年千萬住宅銷售3熱區 太平成長最多打敗市區

2019-02-14 22:39 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



信義房屋今天公布，統計實價登錄台中去年前10月千萬以上住宅成交狀況，發現太平區成長七成最多，第二則是南屯區成長近四成，西屯區則是成交件數第一。信義房屋表示，主要是受惠台中生活圈四號道、鐵路高架化、捷運的交通題材及台商回流，讓太平、南屯、西屯區千萬宅交易熱絡。

信義房屋北屯松竹店專案經理謝明哲認為，太平區為台中舊縣區，近年來拜74快速道路台中生活圈四號道開通、鐵路高架等交通建設，帶動房市熱絡，民眾在太平區可買到比市區更大、更新的產品，因此吸引年輕人買房，有剛性需求撐腰，未來一年太平及鄰近的北屯區房市會持續熱絡。

信義房屋南屯東興店執行經理張嵩佶指出，南屯、西屯千萬宅成交熱絡，主要是重大建設、百貨公司，大型商場集中此區，享地段優勢，生活機能完善，除了中科、精密機械科技創新園區高階主管撐盤外，台商回流首選傳統豪宅區西屯七期，南屯八期生活圈全區綠覆比高達18%，周邊道路規畫整齊，吸引南投、彰化等外縣市的消費者移居。