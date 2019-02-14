台中去年千萬住宅銷售3熱區 太平成長最多打敗市區
信義房屋今天公布，統計實價登錄台中去年前10月千萬以上住宅成交狀況，發現太平區成長七成最多，第二則是南屯區成長近四成，西屯區則是成交件數第一。信義房屋表示，主要是受惠台中生活圈四號道、鐵路高架化、捷運的交通題材及台商回流，讓太平、南屯、西屯區千萬宅交易熱絡。
信義房屋北屯松竹店專案經理謝明哲認為，太平區為台中舊縣區，近年來拜74快速道路台中生活圈四號道開通、鐵路高架等交通建設，帶動房市熱絡，民眾在太平區可買到比市區更大、更新的產品，因此吸引年輕人買房，有剛性需求撐腰，未來一年太平及鄰近的北屯區房市會持續熱絡。
信義房屋南屯東興店執行經理張嵩佶指出，南屯、西屯千萬宅成交熱絡，主要是重大建設、百貨公司，大型商場集中此區，享地段優勢，生活機能完善，除了中科、精密機械科技創新園區高階主管撐盤外，台商回流首選傳統豪宅區西屯七期，南屯八期生活圈全區綠覆比高達18%，周邊道路規畫整齊，吸引南投、彰化等外縣市的消費者移居。
信義房屋逢甲惠來店經理周子凡表示，目前逢甲商圈內的房價還略低於中科及水湳經貿園區，未來將帶動成交量提升，若是將時間拉成中長期來看，水湳經貿園區則是西屯區發展的重點，尤其是近幾年許多建商積極購地，目前已推出的幾個新案，市場的反應都相當不錯，預期未來5到8年，水湳經貿園區的中古屋市場也將有幾波成長的動能。
留言