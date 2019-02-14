台中市太平、南屯、西屯 登上千萬宅銷售熱區

2019-02-14 20:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



信義房屋統計實價登錄2018年前十月千萬以上住宅成交狀況，結果發現台中市太平成長七成最多，第二則是南屯成長近四成，西屯則是成交件數第一。

信義房屋分析，主要是受惠台中生活圈四號道路、鐵路高架化及捷運綠線的交通題材及台商回流，讓太平、南屯、西屯千萬宅交易熱絡。

太平區早期房市發展，屬廍子溪以東較為熱絡，近年來74快速道路中的台中生活圈四號道通車、鐵路高架化新設精武及太原火車站二個通勤站，再加上臨近的北屯有捷運綠線通過，這三線連成的區塊，正位於太平區廍子溪以西的範圍內，內部的重劃區帶動房市熱絡，2018年千萬以上住宅成交量即高達七成。

信義房屋北屯松竹店專案經理謝明哲表示，以千萬元的價格，到太平區購屋，可以買到比傳統蛋黃區空間更大、屋齡更新的產品，吸引許多原居住在市區的年輕人，因成家立業需要購屋而移居，有剛性需求撐腰，未來一年太平地區及鄰近的北屯房市應會持續熱絡。

南屯、西屯千萬宅成交熱絡，除了有精密機械科技創新園區和中科高階主管撐盤之外，還有台商回流喜歡選擇傳統的知名地段。

信義房屋南屯東興店執行經理張嵩佶表示，八期坐落於西區、七期兩大豪宅熱區之間，享地段優勢、使得土地價格逐年成長，又擁有大型賣場、捷運即將通車等完善的生活機能，但房價相較豪宅區更平易近人，千萬以上住宅的成交件數有顯著成長。

張嵩佶表示，社區質感也是消費者選擇在此購屋的重要原因，八期生活圈全區綠覆比高達18%，周邊道路規劃整齊，建蔽率低，吸引許多原居住在南投、彰化等外縣市的消費者，因孩子在台中工作，而選擇全家搬到八期定居。

張嵩佶觀察，鄰近還有13期重劃區正積極發展，兩重劃區將持續互相帶動。

西屯的成交量一直都是台中市前段班，信義房屋逢甲惠來店經理周子凡說，目前逢甲商圈內的房價還略低於中科及水湳經貿園區，未來將帶動成交量提升。