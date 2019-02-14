波士頓生醫新創加速器 亞洲首站落腳竹科

2019-02-14 20:08 中央社 台北14日電



科技部推動生醫創新聚落整合推動計畫，來自波士頓的國際生醫加速器SmartLabs獲推薦進駐竹科生醫園區，亞洲首站落腳台灣，科技部希望SmartLabs加入能讓台灣新創醫材團隊躍升國際。

為推動台灣生醫產業的創新聚落，科技部去年推動「生醫創新聚落整合推動計畫」，科技部下午舉行成果發表交流會，計畫已經成功協助學研團隊成立3家新創公司，其中2家公司進駐科學園區，同時促成13件學校與企業間的技術轉移合作，技轉金額達新台幣2000萬元。

科技部長陳良基表示，SmartLabs於2015年創立，最近有幾家基因編輯公司，SmartLabs是重要投資者，也有很多經驗，台灣要把很多國產的生醫運用帶到波士頓生醫重鎮，是很重要的連結，希望讓台灣新創醫材團隊躍升國際。

陳良基表示，此次進駐是SmartLabs的亞洲首站，將與科技部共同建構國際新創基地Taiwan Tech Arena（TTA-Bio）。

科技部說，SmartLabs創立於美國波士頓，3年內擴增6個駐點、協助生醫領域6家IPO、引進55億美元以上資金挹注，世界基因編輯（Genome editing）前2大公司CRISPR、editas皆由SmartLabs孵育。

科技部指出，生醫創新聚落計畫以竹北生醫園區為中心，向外聯結一流大學（清大、交大）、法人、醫院、生醫產業，形成完整醫材聚落，希望以「找夥伴、打群架」的方式為台灣醫材打開世界知名度。

今天的成果發表會也展出工研院、國研院、國衛院、紡織所與塑膠中心等五大法人的輔導加值成果，包括國產國用的智慧手術機械手臂、台灣首創無創式子宮頸環紮手術的套環、新式微創心臟手術醫材、血糖檢測晶片、可自體吸收的醫用材料新突破等多項台灣學研團隊研發的創新醫材。