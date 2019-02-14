台中豪宅市場春燕到 豪宅王大陸「寶格」接連成交

2019-02-14 18:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



台中豪宅市場迎春燕！最新市調指出，七期豪宅建案春節期間來客熱絡，較去年同期約有二成增長，且成交比大幅提升，大陸建設旗下「寶格」新春期間售出2戶、「麗格」也成交4戶，交易金額達3億餘元，為建商送來大紅包。

由於今年春節連假有九天，業者考慮到不少客戶會趁長假安排出遊，開工時間並未特別提前，不料這些遠道而來的台商、華僑都是「有備而來」，提前作了研究再趁假期返台賞屋，出手下訂極有效率。

不只如此，大陸「寶格」於去年10月、11月也分別有成交資訊揭露，15樓戶成交單價67.6萬元，總價約1.33億元；27樓戶成交單價為63萬元，總價9,998萬元。

另外還有一筆尚未登錄、由精品代理商君梵公司購入的36樓戶，單價約在80萬元上下，總計從去年第4季至今，「寶格」已售出5戶，堪稱豪宅大贏家。

住商不動產七期南屯店專案協理蔡鴻霖分析，從房地產歷經4、5年的盤整期，豪宅市場面臨重新洗牌，國際大師建築加上景觀優勢、規劃特色才能在競爭激烈的豪宅市場立於不敗。

據聞位在七期市政公園首排的寶璽「天睿」，頂樓戶近期也有成交訊息傳出，兩者皆為國際大師作品並位在園道首排。