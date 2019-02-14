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宣明智：手機後最重要產業是電動車 台灣不能再失先機

2019-02-14 17:56聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

聯華電子榮譽副董事長宣明智下午參加中油在台南的智慧綠能加油站啟用儀式時表示，台灣在發展4G與DRAM兩項都失了先機，期待能夠在中油帶領下，發展電動車不要再失先機，他並表示，在手機之後，下個世代最重要的產品就是電動車，台灣因為有很多的機車，在發展電動機車上有優勢，做好後就能發展南向。

他表示，台灣電動車業者已努力很多年，但很難走出一條路，而中油帶頭投入電池與電動車的發展，他對中油寄予厚望，可帶給台灣產業未來希望。

他在致詞時表示，剛結束的美國拉斯維加斯汽車展，電動車是主角，有二分之一攤位都在展示，電動車未來不僅是車子，更是行動基地站、行動電源及行動工作室，在手機之後，是下世代最重要的產品，「這是一件非常非常重要的事情」，而從2016年丹麥哥本哈根宣布燃料車禁用，陸續有13個國家都宣布了禁用的期程，有的是2030有的是2040年，還有7個主要城市也有禁用計畫，台灣也有時間表，2040年要完全禁用燃料車，如果沒有中油的投入，時間表是不可能達成的。

他表示，2030年是一個黃金交叉，如果台灣還沒有把自己準備好，進入這個產業，就會太晚，目前全球每年7000萬輛車輛的銷售中，電動車只占2%，明年底占3%，到2025年是8%，2030年時就跳到24%，2040年時全球車輛1億2000萬台，其中54%是電動車，所以在2025年之前一定要全力衝刺，2030年前一定要把所有的準備做好，否則就會失去先機。

他表示，台灣過去在4G與DRAM都失去先機，不希望電動車再失去先機，去年全台機車有1300萬台，汽車有800萬輛，過去車子淘汰的時間是比較久的，但未來車子如果成為一個行動基地站、行動電源及行動工作室時，功能會手機化、電子化，淘汰會快速，可能10年就要汰舊，一年至少要有100萬台來更換，如果沒有這樣產業，就不能滿足市場，只能進口，新能源車最重要的是電池，如果都是進口問題會很多，包括電池替換、回收環保等，

他表示，不希望電動車解決空汙又帶來別的問題，廠商寄予厚望，而他在中油有這個計畫後非常關注，直接打電話給中油董事長戴謙，會把聯電在國外與電動車合作的經驗拿出來提供給中油。

他表示，在電動車發展上，台灣最大的優勢是有很多機車，做好後可以新南向，對此真的抱很大的期望，今天是情人節，期待中油帶領台灣發展經濟，以後每年都有快樂的情人節。

聯電副董宣明智（左三）下午在台南參加中油智慧綠能加油站的啟動儀式。記者修瑞瑩／攝...
聯電副董宣明智（左三）下午在台南參加中油智慧綠能加油站的啟動儀式。記者修瑞瑩／攝影
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聯電副董宣明智（左三）下午在台南參加中油智慧綠能加油站的啟動儀式。圖／中油提供
聯電副董宣明智（左三）下午在台南參加中油智慧綠能加油站的啟動儀式。圖／中油提供
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電動車中油4G
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