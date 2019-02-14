成屋供給量創兩年新低 民眾：房子價格變硬了

2019-02-14 17:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



市調機構指出，1月預售房市在買氣低迷下，房市風向球分數創二年來新低，呈現連六個月亮出谷底衰退的藍燈；房產專家表示，由於2月適逢春節連假，市況也不如去年同期，來人與成交衰退逾三成，最快3月才有機會脫離藍燈。

淡季效應發威，建商推案意願低，據住展雜誌最新調查顯示，1月預售屋推案量不到200億元；其中，單一案量達10億元以上的指標案有新北市板橋「鉅陞河藍灣2」、三重「長隆天美」、新莊「三發易采」。至於1月新釋出的成屋建案更少，僅約200戶左右，成屋供給量創下近兩年來新低。

俗話說：「有錢沒錢，買個房子好過年」，這份想像並不存在今年新建案市場。以往，送裝潢或家電的建案，有的會主打「一卡皮箱，年前搬新家」，但今年卻鮮少有類似促銷廣告，原因可能是送裝潢訴求已經疲乏，也有可能建商減少優惠空間。

受到淡季影響，代銷釋出廣告顯得意興闌珊，1月廣告批數落至約1.13萬批，較去年12月銳減約0.62萬批，月減幅高達約三成五。

至於買方最關注的議價率仍持續收斂，議價空間持續縮小，惟幅度變化不大，分數與去年12月推持一致。當議價率分數攀至相對高檔，意味著建商讓利幅度越來越小，民眾最直接的感受，應該是「房子價格變硬了」。

與市況高度聯結的來客組數與成交組數，1月份連袂走低。北台灣一月市況，除了新竹、桃園相對穩定之外，其餘縣市表現均不佳，尤其以基隆、宜蘭等地最為嚴竣。

住展雜誌企研室經理何世昌指出，以過去經驗來看，基隆與宜蘭房市都有淡、旺季之分，基隆旺季是夏季，而宜蘭旺季則是冬季。但若觀察近一年市況，基隆與宜蘭同步出現「全年都是淡季」的特殊狀況，是北台灣新建案市場表現較弱的縣市。