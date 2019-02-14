淡季補助青年優先 2月底3月初啟動

2019-02-14 16:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



交通部觀光局推出的兩波「暖冬旅遊方案」，獲得熱烈迴響，住房率確實提升了二至三成，觀光局長周永暉今（14）日表示，預計於2月底、3月初提出春遊國旅補助方案，尤其針對青年自由行和樂齡團體旅遊提供補助措施，讓國旅淡季不淡。

觀光局昨天於行政院報告暖冬遊補助成果，據統計，去年底推出的暖冬旅遊補助方案，挹注超過8.4億元，鼓勵民眾前往宜蘭、花蓮、台東、高雄和屏東等地旅遊，超過126萬人享受這項優惠，五個縣市住房率提升近三成，估算帶動48億元的觀光效益。今年1月1日至31日再推出「擴大國旅暖冬遊」方案，全台挹注13億元經費，推估觀光效益超過67億元。

由於蔡英文總統曾公開表示，國旅補助將成常態性，已刺激、吸引國人留在台灣旅遊，交通部據此研議，決定在淡季的時候推出補助方。周永暉今天在行政院院會後記者會表示，將於2月底、3月初推出「春遊的國旅補助方案」，尤其是針對青年和樂齡族提供鼓勵旅遊措施。

他說，我們再推出來新的淡季不淡的構想有幾個主軸，第一個是希望自由行部分，多鼓勵年輕朋友，我們和經濟部定義一樣，青年是指40歲以下，希望有額外的措施；還有就是樂齡部分，主要以團體旅遊為主，就是60歲以上團遊，跟商圈、遊樂業、旅館業一定要跟地方政府鏈結。

周永暉表示，春遊補助方案也會結合台灣好行、台灣觀巴、台鐵和高鐵的優惠，搭配今年小鎮旅遊的主軸，加強行銷台灣40座小鎮，鼓勵民眾深度旅遊。而今年第4季時會檢討第2季執行效果，和地方政府討論，再推出有地方特色的方案。

行政院長蘇貞昌於院會中指出，交通部連續推動兩波暖冬旅遊方案，帶動全台旅宿業住房率成長二至三成，創造破百億的觀光效益，讓觀光產業及民眾都相當有感。他說，國際觀光客人數持續創新高，國民旅遊市場也持續發展，請觀光局針對上述推動成效，多加宣傳，希望能多讓民眾知道，因為觀光有宣傳加倍效果。