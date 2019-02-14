台灣高鐵攜手台達電、凌羣 打造新一代旅客資訊系統

2019-02-14 14:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



台灣高鐵。 聯合報系資料照 分享 facebook

台灣高鐵與台達電 (2308)及凌羣電腦共同舉辦「遇見‧新旅程」高鐵旅客資訊系統再進化簽約典禮，宣布台灣高鐵選擇業界首屈一指的合作夥伴台達電與凌羣做為其數位轉型的合作夥伴，共同進行新一代旅客資訊系統(Passenger Information System, 簡稱PIS)的更新工程。

本專案主要響應政府「軌道工業本土化政策」，台灣高鐵預計汰換使用十年以上之旅客系統軟硬體設施，並透過資訊再造陸續融入物聯網、大數據、人工智慧等技術應用。

因應高鐵未來的營運需求，無論是提供旅客資訊服務或是可視化站務管理，除了軟體系統外，視訊整合服務是最重要的平台。台達優異的終端顯示產品與整合規劃能力，加上凌羣的系統整合與軟體開發專才，將可為台灣高鐵與旅客大眾打造出創新又貼心的應用服務。簽約儀式由台灣高鐵董事長江耀宗、台達電子董事長海英俊及凌羣電腦總經理劉瑞隆代表三方共同簽署。

台達視訊整合方案近年來已經成功打造台北、新北、桃園、高雄及花蓮棒球場，以及高雄義大購物中心、國家中山科學研究院科技展示館等整合應用。在交通運輸領域，則有台中捷運行控中心監控屏幕等工程實績；凌羣電腦亦已漂亮完成如遠通電收eTag、台北轉運站、統聯客運以及台灣鐵路局等交通應用大型系統開發，實力可期。

台灣高鐵董事長江耀宗表示：台灣高鐵公司配合政府「協助軌道產業，發展本土技術能量」政策，積極與國內優秀廠商合作。相信結合台達電子與凌羣電腦的軟硬體創新服務，將可打造更先進及多樣化的高鐵旅客資訊系統，提供旅客結合AI、物聯網，大數據各項新科技的全新旅程。

台達電董事長海英俊表示，台達電除了在電源與能源管理解決方案的核心能力之外，同時也長期耕耘於視訊整合解決方案，不僅已經領先業界率先推出解析度高達8K的25,000高流明投影機，各種大型顯示屏的整合方案也已大量運用在國內外各個交通或安防監控、大型展演、運動場館等場域，搭配台達最為人津津樂道的電源管理系統，讓視訊設備也可以擁有環保節能的特點。