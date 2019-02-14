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達成四協議 華航2年內研議不進用外籍正機師

工會要華航別秋後算帳 華航：若罷工合法不需資方保證

2019-02-14 13:34聯合報 記者洪安怡╱即時報導

機師工會理事長李信燕。記者鄭超文／攝影
機師工會理事長李信燕。記者鄭超文／攝影
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華航勞資協商進入第四次，在達成疲勞航班、保障國籍機師升訓兩大訴求後，機師工會第三大訴求，要求公司不秋後算帳，但華航態度強硬不讓。華航總經理謝世謙說，如果這是合法罷工，就告知所有會員告訴會員安心，不需要資方幫忙保證，工會則回應，工會本來就是合法罷工，本來就不應該求償，寫出來是希望會員安心，

機師工會提出4點，第一、公司及代表行使管理權限之人，不得以違反2018年勞資雙方所簽訂之任何協議為由，亦不得以此罷工資方所受損害為由，對工會成員請求損害賠償或提出任何訴訟行為，若公司及代表行使管理權限之人違反者，公司應就每次之為反，對工會支付相當於其請求金額之懲罰性違約金。

第二、自工會就本次罷工進行罷工投票之時起至工會宣布罷工終止時止，本會會員所為任何反制之言論、行為，公司及代表行使管理權限之人均不得再行追究，包括但不限於以各種民事、刑事或行政等手段騷擾會員，如已提出訴訟或已進行調查，均應撤回或停止。

第三、公司及代表行使管理權限之人，於罷工結束後，不得對外發表任何不利工會或此次罷工之言論，若公司及代表行使管理權限之人違反者，公司應就每次之違反，對工會支付新台幣100萬元之懲罰性違約金。

第四、公司及代表行使管理權限之人，不得以任何形式對參與罷工之會員，於未來內部訓練、考核或升訓有任何不利處分或差別待遇，若公司及代表行使管理權限之人違反者，公司應就每次之違反，對工會支付新台幣100萬元之懲罰性違約金。

此次機師工會提出包含改善疲勞航班、保障國籍機師工作權、禁止施壓會員與會員專屬權益、撤換破壞勞資關係主管、保證13個月全薪共五大訴求，目前兩大訴求已經達成共識。

工會會員指出，有公司向媒體放話表示要提告，謝世謙指出，這些都不是代表公司發言，無法影響公司，如果工會認為這是合法罷工，就周知所有會員，讓會員安心，不須要資方幫忙保證，自己今天也完全沒被授權去談保證不追究，不能幫忙下這樣的定論。雙方意見分歧，決定休息20分鐘。

罷工機師華航勞資爭議
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