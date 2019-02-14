親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華航機師罷工
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

達成四協議 華航2年內研議不進用外籍正機師

嚴陳莉蓮率領裕隆決策委員與一級主管 舉行新春團拜

2019-02-14 12:28經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

裕隆集團今日舉行「開工團拜迎接金豬年」，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮帶領決策小組、集團...
裕隆集團今日舉行「開工團拜迎接金豬年」，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮帶領決策小組、集團一級主管與集團同仁一起於新店裕隆集團總部進行新春團拜。圖／公司提供
分享
嚴凱泰去年底病逝後，由遺孀嚴陳莉蓮接手裕隆執行長的一職，今（14）日嚴陳莉蓮首度以裕隆執行長的身分在10時將率領決策委員、一級主管舉行新春開工祭祀及團拜，女兒Michelle也一起出席今日的團拜活動；祭祀結束後立即在新店圓頂劇場舉行各地區的連線團拜。

裕隆集團今日舉行「開工團拜迎接金豬年」，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮帶領決策小組、集團一級主管與集團同仁一起於新店裕隆集團總部進行新春團拜。

在今日開工團拜的現場，嚴陳莉蓮特別發給在場的每一位同仁，就是友善（9453）的公益紅包袋及公益彩券，執行長以行動認購公益雜誌《9453友善旅人誌》為同仁做公益添福氣，期望在開春能用公益來溫暖每一個人，藉由此善的連結與傳遞，也希望讓弱勢家庭過個好年，為每個家庭帶來力量與祝福。

嚴陳莉蓮感謝大家在嚴凱泰執行長離開後都堅手崗位，期望新年度大家一起攜手同心打拼。陳莉蓮說，「去年歲末凱泰執行長離開了裕隆，對集團來說是很大的打擊，但各位同仁依然堅守自己的崗位，繼續為集團奉獻心力，期望未來在各位同仁的協助下，她也會責無旁貸的扛起集團所有的責任與使命。希望能與同仁一同攜手邁進，為集團創下另一個高峰。」

對於未來的展望，嚴陳莉蓮也指出，裕隆集團長期都有相當清楚的目標和方向，隨著市場變化，當然也會有新的態度和策略，未來各事業體都會有新的發展機會，當然也會面臨種種困難與挑戰，只要大家共同發揮團隊精神、積極努力，裕隆集團的輪子一定會繼續穩健的前進，開創出另一番新天地。

嚴陳莉蓮今天也特別指出，自己會以裕隆大家長身分帶頭做公益，響應集團與公益合作夥伴众社會企業倡議台灣無障礙交通環境，用行動與微笑帶頭支持推動《9453友善旅人誌》公益計畫。

嚴陳莉蓮首度以裕隆執行長的身分在10時將率領決策委員、一級主管舉行新春開工祭祀及...
嚴陳莉蓮首度以裕隆執行長的身分在10時將率領決策委員、一級主管舉行新春開工祭祀及團拜，女兒Michelle也一起出席今天的團拜活。 圖／公司提供
分享

裕隆集團嚴陳莉蓮
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

新春團拜 嚴陳莉蓮：裕隆目標明確

2019-02-14 12:05

超商新戰略 會員APP高人氣服務前3名出爐

2019-02-14 12:01

娃娃機掀逃命潮 名嘴：短炒的最後一棒也擋不住了

2019-02-14 11:22

房市買氣連六藍！北台灣兩縣市「全年都是淡季」

2019-02-14 11:11

返鄉砍檳榔樹種茶 80後女生把南投紅茶賣進京都

2019-02-14 10:31

GU逆勢成長全台大擴店 CEO首度透露店舖選址關鍵策略

2019-02-14 10:17

仁康擬併盛弘 拚赴港上市

2019-02-13 23:35

有錢就是霸氣 12豪宅交易零貸款

2019-02-13 23:29

KKR旗下 仁康強攻健檢 揮軍大台北

2019-02-13 23:26

大安區 重登豪宅買賣熱區

2019-02-13 23:24

全家砸百億 強攻科技零售

2019-02-13 23:17

全家三路並進 擴大「會員經濟」

2019-02-13 23:11

行銷贏家／通路商的抉擇

2019-02-13 22:59

連鎖效應／迷客夏的成功方程式

2019-02-13 22:59

業務最前線／三階段加值客戶旅程

2019-02-13 22:59

企業關懷／阿里精準扶貧 讓農民靠數據吃飯

2019-02-13 22:59

華航總部設加油牆 員工相互加油打氣

2019-02-13 19:02

3月5日起 長榮航空選位要付費了

2019-02-13 18:56

長榮航空推「選座位加價」策略 背後考量是這個

2019-02-13 18:04

全家拚科技零售 今年戰雙位數成長

2019-02-13 14:35

全家未來三年投百億資本 加速轉型科技零售

2019-02-13 12:49

繼實習空服員後 華航也要推機師產學合作

2019-02-13 11:20

富人捧現金到處買 大安區12月豪宅交易爆熱

2019-02-13 10:42

90天創四億營業額！迪化街老店老協珍靠什麼連徐若瑄都收服？

2019-02-11 13:24

32歲西門町玩具店 「顧問員工」讓營收飆6倍

2019-02-01 14:56

農林女董座大數據種茶 幫樹打點滴 要把手搖茶紅利留在台灣

2019-02-01 13:51

富發牌老闆直播賣MIT 4小時清空一間店

2019-02-01 13:49

王瑞瑜打觀光牌 讓台塑變年輕、更親民

2019-01-31 15:28

同樣是重劃區 林口怎麼發展？

2019-01-31 13:35

商店街過年期間 24H到貨專區不打烊

2019-01-30 15:54

全世界最快的客輪問世 蘇澳到花蓮只要1小時

2019-01-17 11:29

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

長榮能華航不能？苦苓痛批罷工 長榮機師打臉回應

2019-02-14 10:07

匯市連續幾天爆量的原因 壽險狂買匯...不避險了

2019-02-13 14:38

長榮航空推「選座位加價」策略 背後考量是這個

2019-02-13 18:04

娃娃機掀逃命潮 名嘴：短炒的最後一棒也擋不住了

2019-02-14 11:22

98名華航罷工機師領回檢定證 交通部認為是好事

2019-02-14 11:55

有錢就是霸氣 12豪宅交易零貸款

2019-02-13 23:29

記者悄悄話／零持股「何煖軒們」能創造企業最大價值？

2019-02-13 15:00

禁用外籍機師僵持 華航勞資今再戰

2019-02-14 00:19

逾30名機師取回檢定證 華航：依班表派飛

2019-02-13 18:06

見好就收？傳有90華航機師退出罷工

2019-02-14 00:02

華航勞資紅眼協商 凌晨1時開座談是這樣來的

2019-02-13 15:36

工會爭本國機師優先升訓 勞動部提醒恐違法

2019-02-14 11:31

新聞眼／長期抗戰稍有不慎 工會恐失分

2019-02-14 00:11

台積建南科廠 搶8吋晶圓商機

2019-02-13 23:12

為何台灣流浪機師多？ 學者解析跟學校有關

2019-02-13 13:55

瞄準奧運 國巨千金組衝浪隊

2019-02-13 23:33

旅遊不便險 罷工停飛賠不賠？

2019-02-13 14:35

學界逾百人連署聲援機師罷工 學者：集體去跟老闆講

2019-02-14 11:35

醫療理賠 列入遺產報稅

2019-02-14 00:35

華航機師罷工延燒 桃機14日影響3586名旅客

2019-02-13 19:53

「紅眼協商」獲初步共識 蘇貞昌：很高興往好方向走

2019-02-13 20:02

機師升訓成話題 華航外籍機師占1成

2019-02-13 19:14

台灣晶圓廠產能續居全球第1 中國第5

2019-02-14 09:50

鋼鐵工具人出動 王國材化身華航勞資柔軟調解者

2019-02-13 15:56

華航：保留機師代表陳偉浩不實言論之法律追訴權

2019-02-14 10:28

海外資金匯回 勤業眾信：這兩種所得要注意

2019-02-13 18:03

工會提升訓4大保障 華航研議2年內不進用外籍正機師

2019-02-14 12:39

海外資金匯回 留意兩類所得

2019-02-14 00:35

房市買氣連六藍！北台灣兩縣市「全年都是淡季」

2019-02-14 11:11

華航因罷工已損近4億元 謝世謙：商譽損失難估

2019-02-13 18:24

聲援機師罷工 學界發起連署

2019-02-13 15:28

華航罷工疲勞航班達共識 鄭文燦喊話：罷工早日落幕

2019-02-13 16:45

永豐美元9.99%優存轟動市場 明早9時開搶

2019-02-13 14:23

仁康擬併盛弘 拚赴港上市

2019-02-13 23:35

外籍副機師不得升訓 勞部：以精神來看恐違法

2019-02-13 17:53

華航機師罷工爭議 陳芳明：請勿忽略安全的成本最高

2019-02-13 15:51

國銀拚南向 逾放比偏高

2019-02-13 23:20

華航勞資第四度協商 外籍機師升訓議題達成四共識

2019-02-14 12:26

華航勞資協商適逢情人節 王國材喻：吵架仍愛著對方

2019-02-14 10:43

華航總部設加油牆 員工相互加油打氣

2019-02-13 19:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top