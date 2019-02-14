嚴陳莉蓮率領裕隆決策委員與一級主管 舉行新春團拜

2019-02-14 12:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



裕隆集團今日舉行「開工團拜迎接金豬年」，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮帶領決策小組、集團一級主管與集團同仁一起於新店裕隆集團總部進行新春團拜。圖／公司提供 分享 facebook 嚴凱泰去年底病逝後，由遺孀嚴陳莉蓮接手裕隆執行長的一職，今（14）日嚴陳莉蓮首度以裕隆執行長的身分在10時將率領決策委員、一級主管舉行新春開工祭祀及團拜，女兒Michelle也一起出席今日的團拜活動；祭祀結束後立即在新店圓頂劇場舉行各地區的連線團拜。

裕隆集團今日舉行「開工團拜迎接金豬年」，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮帶領決策小組、集團一級主管與集團同仁一起於新店裕隆集團總部進行新春團拜。

在今日開工團拜的現場，嚴陳莉蓮特別發給在場的每一位同仁，就是友善（9453）的公益紅包袋及公益彩券，執行長以行動認購公益雜誌《9453友善旅人誌》為同仁做公益添福氣，期望在開春能用公益來溫暖每一個人，藉由此善的連結與傳遞，也希望讓弱勢家庭過個好年，為每個家庭帶來力量與祝福。

嚴陳莉蓮感謝大家在嚴凱泰執行長離開後都堅手崗位，期望新年度大家一起攜手同心打拼。陳莉蓮說，「去年歲末凱泰執行長離開了裕隆，對集團來說是很大的打擊，但各位同仁依然堅守自己的崗位，繼續為集團奉獻心力，期望未來在各位同仁的協助下，她也會責無旁貸的扛起集團所有的責任與使命。希望能與同仁一同攜手邁進，為集團創下另一個高峰。」

對於未來的展望，嚴陳莉蓮也指出，裕隆集團長期都有相當清楚的目標和方向，隨著市場變化，當然也會有新的態度和策略，未來各事業體都會有新的發展機會，當然也會面臨種種困難與挑戰，只要大家共同發揮團隊精神、積極努力，裕隆集團的輪子一定會繼續穩健的前進，開創出另一番新天地。