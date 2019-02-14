新春團拜 嚴陳莉蓮：裕隆目標明確

2019-02-14 12:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



嚴陳莉蓮首次率裕隆集團團拜，強調裕隆目標明確，並要帶頭做公益。 記者邱馨儀／攝影 分享 facebook 迎接金豬年，裕隆集團嚴陳莉蓮執行長今（14）帶領決策小組、集團一級主管與集團同仁一起於新店裕隆集團總部進行新春團拜。嚴執行長在致詞中提到，去年歲末，凱泰執行長離開了裕隆，對集團來說是很大的打擊，但各位同仁依然堅守自己的崗位，繼續為集團奉獻心力。

未來在各位同仁的協助下，她也會責無旁貸的扛起集團所有的責任與使命。希望能與同仁一同攜手邁進，為集團創下另一個高峰。

對於未來的展望，嚴陳莉蓮表示裕隆集團有相當清楚的目標和方向，當然也會有新的態度和策略，未來各事業體都會有新的發展機會，當然也會面臨種種困難與挑戰，相信只要大家共同發揮團隊精神、積極努力，裕隆集團的輪子一定會繼續穩健的前進，開創出另一番新天地。

同時，嚴執行長特別以裕隆大家長的身分帶頭做公益，響應集團與公益合作夥伴众社會企業倡議台灣無障礙交通環境，用行動與微笑帶頭支持推動《9453友善旅人誌》公益計畫。

在今日開工團拜的現場，嚴執行長特別發給在場的每一位同仁，就是友善（9453）的公益紅包袋及公益彩券，執行長以行動認購公益雜誌《9453友善旅人誌》為同仁做公益添福氣，期望在開春能用公益來溫暖每一個人，藉由此善的連結與傳遞，為每一位同仁祈福諸事順利，同時，也希望讓弱勢家庭過個好年，為每個家庭帶來力量與祝福。