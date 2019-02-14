親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華航機師罷工
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

陸山寨貨被趕出大城…卻趁機霸占農村 還告贏日本正牌

NBA／看見更好的林書豪 暴龍首秀：90分的高水準演出

便利商店新戰略 超商會員App高人氣服務前三名出爐

2019-02-14 12:01經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

全方位提高科技含量，已是便利商店業態必走的路。全家便利商店董事長葉榮廷表示，會員經濟成長動能十足，今年度將聚焦在用數據科技驅動消費者體驗全面升級，擴大會員App服務場景，滿足全時段購物需求。

此外，根據內部統計，全家會員App中高人氣服務，Top1為「集兌點」，一年共發出250億點；Top2為「商品預售」，一年內創造15億業績，年增五倍；Top3為去年底、今年初推出二波點數輪盤活動遊戲，共有100萬人次參與、投入13億點數。

葉榮廷指出，「全家」會員經濟今年將擴大會員入口，除App外，全家Line官方帳號可綁定會員，消費者從Line進入即可直接使用會員相關服務如集兌點、商品預售等。line好友目前為630萬好友數，開放綁定後，預估會員數可望破千萬。

同時，緊接著會員App手機線上支付功能也會啟動。葉榮廷指出，全家自有支付工具My Famipay繼去年底與App整合後，第1季將導入線上支付功能。

未來消費者利用零碎時間就能在手機上購買商品預售、點卡、繳帳單、叫外送、查詢自助洗衣空閒機台…等，實踐人人手上都有一間「全家」的願景，滿足消費者全時段的購物與服務需求。

葉榮廷指出，全家會員自2016年上線，將全店集點數位化，推出會員App，近三年內已累積880萬會員數；去年會員貢獻全家三成的營收創歷史新高，會員來客與營收占比皆翻倍成長，逐步展現會員經濟的爆發力。

全家便利商店營收手機
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

娃娃機掀逃命潮 Sway：短炒的最後一棒也擋不住了

2019-02-14 11:22

房市買氣連六藍！北台灣兩縣市「全年都是淡季」

2019-02-14 11:11

GU逆勢成長全台大擴店 CEO首度透露店舖選址關鍵策略

2019-02-14 10:17

仁康擬併盛弘 拚赴港上市

2019-02-13 23:35

有錢就是霸氣 12豪宅交易零貸款

2019-02-13 23:29

KKR旗下 仁康強攻健檢 揮軍大台北

2019-02-13 23:26

大安區 重登豪宅買賣熱區

2019-02-13 23:24

全家砸百億 強攻科技零售

2019-02-13 23:17

全家三路並進 擴大「會員經濟」

2019-02-13 23:11

行銷贏家／通路商的抉擇

2019-02-13 22:59

連鎖效應／迷客夏的成功方程式

2019-02-13 22:59

業務最前線／三階段加值客戶旅程

2019-02-13 22:59

企業關懷／阿里精準扶貧 讓農民靠數據吃飯

2019-02-13 22:59

華航總部設加油牆 員工相互加油打氣

2019-02-13 19:02

3月5日起 長榮航空選位要付費了

2019-02-13 18:56

長榮航空推「選座位加價」策略 背後考量是這個

2019-02-13 18:04

全家拚科技零售 今年戰雙位數成長

2019-02-13 14:35

全家未來三年投百億資本 加速轉型科技零售

2019-02-13 12:49

繼實習空服員後 華航也要推機師產學合作

2019-02-13 11:20

富人捧現金到處買 大安區12月豪宅交易爆熱

2019-02-13 10:42

90天創四億營業額！迪化街老店老協珍靠什麼連徐若瑄都收服？

2019-02-11 13:24

32歲西門町玩具店 「顧問員工」讓營收飆6倍

2019-02-01 14:56

農林女董座大數據種茶 幫樹打點滴 要把手搖茶紅利留在台灣

2019-02-01 13:51

富發牌老闆直播賣MIT 4小時清空一間店

2019-02-01 13:49

王瑞瑜打觀光牌 讓台塑變年輕、更親民

2019-01-31 15:28

同樣是重劃區 林口怎麼發展？

2019-01-31 13:35

商店街過年期間 24H到貨專區不打烊

2019-01-30 15:54

全世界最快的客輪問世 蘇澳到花蓮只要1小時

2019-01-17 11:29

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

拋出「貴族勞工」說 美女董座批罷工：華航只有兩個結果

2019-02-13 13:06

影／凌晨1時開會讓各界體驗紅眼航班 機師工會致歉

2019-02-13 12:38

匯市連續幾天爆量的原因 壽險狂買匯...不避險了

2019-02-13 14:38

長榮航空推「選座位加價」策略 背後考量是這個

2019-02-13 18:04

長榮能華航不能？苦苓痛批罷工 長榮機師打臉回應

2019-02-14 10:07

歷經近11小時！ 華航勞資明天上午10時繼續協商

2019-02-13 12:05

有錢就是霸氣 12豪宅交易零貸款

2019-02-13 23:29

記者悄悄話／零持股「何煖軒們」能創造企業最大價值？

2019-02-13 15:00

禁用外籍機師僵持 華航勞資今再戰

2019-02-14 00:19

逾30名機師取回檢定證 華航：依班表派飛

2019-02-13 18:06

高雄飯店求售不成淪法拍 一拍流標

2019-02-13 12:03

【重磅快評】要機師罷工早落幕 就請官員閉嘴吧！

2019-02-13 12:50

見好就收？傳有90華航機師退出罷工

2019-02-14 00:02

華航勞資紅眼協商 凌晨1時開座談是這樣來的

2019-02-13 15:36

副機師升訓問題談不攏 華航勞資協商明日10時再戰

2019-02-13 12:13

新聞眼／長期抗戰稍有不慎 工會恐失分

2019-02-14 00:11

台積建南科廠 搶8吋晶圓商機

2019-02-13 23:12

為何台灣流浪機師多？ 學者解析跟學校有關

2019-02-13 13:55

華航經理疑胃經攣不適 醫師說出誘發原因

2019-02-13 12:15

醫療理賠 列入遺產報稅

2019-02-14 00:35

華航機師罷工延燒 桃機14日影響3586名旅客

2019-02-13 19:53

「紅眼協商」獲初步共識 蘇貞昌：很高興往好方向走

2019-02-13 20:02

機師升訓成話題 華航外籍機師占1成

2019-02-13 19:14

鋼鐵工具人出動 王國材化身華航勞資柔軟調解者

2019-02-13 15:56

旅遊不便險 罷工停飛賠不賠？

2019-02-13 14:35

瞄準奧運 國巨千金組衝浪隊

2019-02-13 23:33

海外資金匯回 勤業眾信：這兩種所得要注意

2019-02-13 18:03

台灣晶圓廠產能續居全球第1 中國第5

2019-02-14 09:50

聲援機師罷工 學界發起連署

2019-02-13 15:28

華航因罷工已損近4億元 謝世謙：商譽損失難估

2019-02-13 18:24

永豐美元9.99%優存轟動市場 明早9時開搶

2019-02-13 14:23

華航罷工疲勞航班達共識 鄭文燦喊話：罷工早日落幕

2019-02-13 16:45

海外資金匯回 留意兩類所得

2019-02-14 00:35

外籍副機師不得升訓 勞部：以精神來看恐違法

2019-02-13 17:53

華航機師罷工爭議 陳芳明：請勿忽略安全的成本最高

2019-02-13 15:51

呸姐看中的豪宅再創新高 買方一年砸4億掃兩戶

2019-02-13 12:05

上班族離職保單要申請職級轉換 切勿因小失大

2019-02-13 12:09

華航：保留機師代表陳偉浩不實言論之法律追訴權

2019-02-14 10:28

國銀拚南向 逾放比偏高

2019-02-13 23:20

仁康擬併盛弘 拚赴港上市

2019-02-13 23:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top