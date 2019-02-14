便利商店新戰略 超商會員App高人氣服務前三名出爐

2019-02-14 12:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



全方位提高科技含量，已是便利商店業態必走的路。全家便利商店董事長葉榮廷表示，會員經濟成長動能十足，今年度將聚焦在用數據科技驅動消費者體驗全面升級，擴大會員App服務場景，滿足全時段購物需求。

此外，根據內部統計，全家會員App中高人氣服務，Top1為「集兌點」，一年共發出250億點；Top2為「商品預售」，一年內創造15億業績，年增五倍；Top3為去年底、今年初推出二波點數輪盤活動遊戲，共有100萬人次參與、投入13億點數。

葉榮廷指出，「全家」會員經濟今年將擴大會員入口，除App外，全家Line官方帳號可綁定會員，消費者從Line進入即可直接使用會員相關服務如集兌點、商品預售等。line好友目前為630萬好友數，開放綁定後，預估會員數可望破千萬。

同時，緊接著會員App手機線上支付功能也會啟動。葉榮廷指出，全家自有支付工具My Famipay繼去年底與App整合後，第1季將導入線上支付功能。

未來消費者利用零碎時間就能在手機上購買商品預售、點卡、繳帳單、叫外送、查詢自助洗衣空閒機台…等，實踐人人手上都有一間「全家」的願景，滿足消費者全時段的購物與服務需求。

葉榮廷指出，全家會員自2016年上線，將全店集點數位化，推出會員App，近三年內已累積880萬會員數；去年會員貢獻全家三成的營收創歷史新高，會員來客與營收占比皆翻倍成長，逐步展現會員經濟的爆發力。