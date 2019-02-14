影／百名學者連署 聲援機師罷工

2019-02-14 12:00 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



華航機師罷工引起台灣社會各界的關注，有百位各大專院校學者發起連署，並於今天舉行記者會，表達聲援此次罷工的立場，並呼籲各行業重視勞動權益。