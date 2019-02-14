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影／百名學者連署 聲援機師罷工

2019-02-14 12:00聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

華航機師罷工引起台灣社會各界的關注，有百位各大專院校學者發起連署，並於今天舉行記者會，表達聲援此次罷工的立場，並呼籲各行業重視勞動權益。

出席的世新大學社會發展研究所副教授陳政亮表示，華航罷工勞資協商過程，受到大家的關注，所以學界聲援機師罷工進行連署，結果不到24小時，收到140餘位大學教授參與聲援，他指出，機師工會「改善疲勞航班」的訴求對所有國人而言都具有正面的意義，因為作為搭乘公共運輸的一般乘客，完全可以理解交通事業的勞動者一旦因為人力不足導致過勞，不僅影響勞工自身的健康，更關乎所有乘客的生命安全。

華航機師罷工引起台灣社會各界的關注，有百位各大專院校學者發起連署，並於今天舉行記...
華航機師罷工引起台灣社會各界的關注，有百位各大專院校學者發起連署，並於今天舉行記者會，表達聲援此次罷工的立場，並呼籲各行業重視勞動權益。記者胡經周／攝影
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世新大學社會發展研究所副教授陳政亮（右）表示，機師工會「改善疲勞航班」的訴求對所...
世新大學社會發展研究所副教授陳政亮（右）表示，機師工會「改善疲勞航班」的訴求對所有國人而言都具有正面的意義，因為作為搭乘公共運輸的一般乘客，完全可以理解交通事業的勞動者一旦因為人力不足導致過勞，不僅影響勞工自身的健康，更關乎所有乘客的生命安全。記者胡經周／攝影
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罷工機師華航勞資爭議
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