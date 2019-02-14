情人節免花大錢 這裡有免費玫瑰花、丼飯買一送一

2019-02-14 11:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



高雄的愛河熱潮，以及日前王世堅送對錶給韓國瑜父女，都讓今年的情人節愛情議題炒得格外火熱。儘管只有一日商機，但今年從百貨，到飯店、餐廳、飲料業者都卯起來搶搭這股熱潮。

台北101將自今（14）日下午3時起開始免費發送玫瑰花，今年台北101特別與台北花市合作，將贈送民眾由台灣花農精心栽種的玫瑰花，同時也將4樓都會廣場佈置成浪漫祝福打卡點，推出快閃限定活動，15:00~18:00於購物中心4樓都會廣場花牆前拍照，上傳IG並HASHTAG #101愛的進行曲，並加入101 LINE@，即可於現場兌換由台北花市提供的精緻玫瑰花一朵（限量101朵）。

新光三越台北站前店也有一系列獨家情人幸福加溫特企活動，今日情人節當日於館內開啟藍芽接收beacon推播，即可憑推播畫面扣指定會員點數兌換Burberry限定香水與彩妝。今日下午5:20還有一吻定鍾情任務閃到無法擋，凡挑戰成功即可獲得餐廳500元餐券乙份。

此外，去年甫登台的日本橋海鮮丼つじ半（Tsujihan），也將於今（14）日在台獨家推出炙燒的海鮮珠寶盒-「焱」海鮮丼新品，且配合情人節，還推出一日限定的優惠活動，今天只要著情侶裝用餐並打卡上傳，前20組可享松、竹、梅、焱丼飯買一送一優惠，生魚片也可升級成為特製的玫瑰花瓣造型生魚片，甜點還能升級成特製的愛心字樣，增添情人節浪漫氛圍。