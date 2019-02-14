98名華航罷工機師領回檢定證 交通部認為是好事

2019-02-14 11:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



外傳已近百位機師領回檢定證，並有部分機師向民航局重新申請檢定證，罷工力道將逐漸減弱。圖為一位華航外籍機長（後排左）拿出一疊紅包請客艙經理（中）分送給所有機組員，讓大家沾沾喜氣。 記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook

華航機師罷工進入第七天，外傳已有98位罷工機師領回檢定證，而華航取消班次有控制在總航班的一成，交通部政務次長王國材認為這是好事，因為社會大眾對華航都有期待，希望盡快恢復正常。

至於外傳已近百位機師領回檢定證，並有部分機師向民航局重新申請檢定證，顯示回華航復工的機師愈來愈多，罷工力道將逐漸減弱，對於機師紛紛領回檢定證，工會表示，這邊收到辦公室回覆，來領證的人不多，但是會員回報，民航局配合開櫃讓飛行員以申報遺失的方式，當場辦理，當場領件。許多會員已經受到公司長官壓力勸說要求他們直接去民航局補辦。這樣的數量我們無法掌握，請詢問民航局。

王國材說，領回多少檢定證他並不清楚，但華航除了越洋航線，大部分航線都可以正常飛航，自己執行的航班有九成，而勞資雙方各自帶回去討論後，內容就有改變，表示彼此都有善意，這是好現象。他重申，今天是情人節，希望可以有一個好的結果，因為員工和公司的關係其實也可以說是情人關係。

而經過徹夜座談，王國材被問及現在的精神狀況如何，他笑著說，前天是整天都沒有睡，昨晚11點睡到天早上6點，有睡飽了，戰力可以到午夜，但是只希望戰力用10%或20%座談就結束了。