娃娃機掀逃命潮 Sway：短炒的最後一棒也擋不住了

2019-02-14 11:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



曾占據大街小巷店面的夾娃娃機已退燒。 記者游智文／攝影 分享 facebook 娃娃機風潮快速退燒，有台主表示，以前一台可月賺1萬，現在只剩500元，打算退場。房市名嘴Sway表示，娃娃機是最後一棒，暫時擋住價格下跌的缺口，現在已擋不住，要潰堤了。

Sway表示，潰堤的不只是店面租金，由於最後的投資客也要閃人，整個商圈與旁邊的住宅圈都會受到波及。

Sway分析，商圈因為住宅圈及人口圈而成型，現在店面空置，一是因為店租漲價，二是因為接著而來的或是併行的商圈凋零，兩者互為因果也互為夥伴，商圈沒了，住宅圈也沒搞頭。

東區凋零早不意外，娃娃機凋零也不意外，問題在於目前沒有可以銜接的短炒產業。蛋塔或檸檬手搖，都是短炒的產業，像蛋塔或檸檬手搖，都是短炒的產業，對商圈支撐有限，所以現在的最後一棒是娃娃機。

Sway表示，一個商圈出現娃娃機，就跟得到癌症一樣，代表商圈生病了，而今娃娃機撤出，就是病發時，連特賣會都不願進駐。這些都是淺而易見的事實，你知我知大家知，只是很多人不願意承認。

Sway表示，西門町看似很旺，其實也已經到了房價轉折點，一來娃娃機主也開始閃人，二來萬華區的房價已經出現腰斬建案，而頂級豪宅仍乏人問津，加起來就是「大家都在等房價多跌一點」。