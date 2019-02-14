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房市買氣連六藍！北台灣兩縣市「全年都是淡季」

2019-02-14 11:11經濟日報 記者游智文╱即時報導

記者游智文／攝影
記者游智文／攝影
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最新市調指出，1月預售房市買氣低迷，分數創二年來新低，已連續六個月亮出藍燈。由於2月春節連假市況也不如去年同期，來人與成交衰退逾三成，預估最快3月才有機會脫離藍燈。

住展雜誌今（14）日公布北台灣推案市場調查，1月風向球總分降至27.1分，創下2017年2月以來新低。風向球六大觀察指標，預售屋推案、新成屋推案、廣告批數、來客組數、成交組數全部下挫，僅議價率一項維持平盤。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，1月原本就是預售房市淡季，今年建商推案意願更是低落，預售屋推案量不到200億元；新釋出的成屋供給也僅約200戶，創下近兩年來新低。

建案廣告量也大幅滑落，1月廣告批數約1.13萬批，較去年12月銳減0.62萬批，月減幅高達三成五。

以往過年前，會有不少建案推出送裝潢或家電方案，有的會主打「一卡皮箱，年前搬新家」，今年這類促銷廣告很少，推測除了送裝潢訴求已經疲乏，建商心態轉硬，減少優惠空間也是原因之一。

推案有氣無力，廣告意興闌珊，1月建案來客量、成交量同步走低，除了新竹、桃園比較穩定之外，其餘縣市表現均不佳，尤以基隆、宜蘭等地最為嚴竣。

何世昌指出，基隆與宜蘭房市都有淡、旺季之分，基隆旺季是夏季，而宜蘭旺季則是冬季，但觀察近一年市況，基隆與宜蘭同步出現「全年都是淡季」狀況，是北台灣新建案市場表現較弱的縣市。

1月分數唯一撐在高點的就是議價率，但議價率分數攀至高檔，意味著建商讓利幅度越來越小，民眾最直接的感受，就是房子價格變硬了，買氣反而不易提升。

資料來源：住展雜誌
資料來源：住展雜誌
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